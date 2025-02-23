本週操盤筆記：美核心PCE、各國GDP、輝達財報

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-23 21:50

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未來一周，市場將評估美國、德國、澳洲與日本等國最新通膨數據，其中作為聯準會 (Fed) 首選通膨指標的美國 1 月個人消費支出 (PCE) 數據及美國去年第四季 GDP 修正值將是焦點所在。

不過，輝達 (NVDA-US)周三 (23 日) 公布的第四季財報則可能成為本周市場的主要推動者。在中國 AI 新創公司 DeepSeek 引發恐慌性拋售後，投資人希望確認 AI 驅動的投資趨勢是否仍完好無損。

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本週操盤筆記 (0224-0228)

1. 美 PCE 與各國 CPI

美國將在周五 (28 日) 公布 1 月 PCE 數據，市場預估 1 月核心 PCE 將季增 0.4%，若真如此將不是個有利結果，恐導致美債殖利率大幅上升，並可能讓 Fed 今年叫停任何降息行動。

此外，投資人也將密切關注日本和澳洲通膨數據。由於日元近日不斷走升，若周五公布的東京消費者物價指數 (CPI) 顯示本月物價壓力持續加劇，日本央行 (BOJ) 恐進一步且提前升息，澳洲也將在周三公布最新 CPI 數據，澳洲央行 (RBA) 在最近的政策會議上針對進一步鬆綁貨幣政策的前景持謹慎態度。

2. 輝達財報

美股七巨頭成員中，輝達是本財報季最後一家公布財報的公司。根據 LSEG 數據，輝達周三公布的 2025 財年第四季獲利將達 208.9 億美元，主要得益於營收年增約 72%。當前輝達本益比為未來 12 個月獲利預期的 32 倍左右，低於去年 11 月初的 40 倍左右，而標普 500 指數的預期本益比為 22 倍。

Raymond James 投資管理公司首席市場策略師 Matt Orton 說，輝達是目前市場拼圖中的最後一塊，可能有助於重塑投資人信心，即便美國關稅和財政政策存在不確定性、零售額下降且通膨高於預期，但美股表現良好，輝達可成為幫助市場再次爆發的催化劑。

3. 各國經濟成長數據

美國將於周四 (27 日) 公佈去年第四季 GDP 成長率修正值，市場預期跟初值相比將有所加快，這將對美元形成支撐力量。此外，加拿大、法國、德國、印度等國也將公布最新一季成長數據。