Google Cloud攜手統一打造AI食安通報系統 縮短97%收集資訊時間

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-24 13:30

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統一 (1216-TW) 旗下子公司統一資訊與 Google(GOOG-US)Cloud 合作，透過 Vertex AI 平台與 Google Gemini 模型，打造以 AI 驅動的「AI 食安通報系統」，可縮短 97% 收集國內外食安資訊及輿情時間。

Google 指出，此系統能夠短時間內收集、處理、分析海量且多語言的食安資訊與數據，同時歸納、彙整並一鍵生成報告，協助企業在監測與掌握食安議題上精準獲得有效的資訊與分析，不僅大幅降低營運及人力成本，更提高人員對食安風險的敏感度及應變能力，加速食安風險預警效率，協助各部門主管即時掌握資訊與輿情以採取必要行動。

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Google 表示，過去統一採用傳統人工處理方式搜尋國內外政府法規及新聞報導等海量且多語言資訊，並整理、彙整報告等人工作業時間高達 225 小時，不只耗時耗力，若遇到突發事件也容易遺漏關鍵訊息，而無法實現深度分析與預測預警的目的。

為了解決這項問題，統一企業偕同統一資訊與 Google 合作推出「AI 食安通報系統」，藉助 AI 和雲端技術實現全方位的資訊監控與收集，並即時生成摘要報告與主動通知突發事件。

統一企業在導入「AI 食安通報系統」後，人員的處理時間縮減至僅需 5 小時，每月節省 97% 的作業時間，每日資料的搜尋次數也從 10 次提升至 50 次以上，增加 5 倍以上的資訊來源。

Google 說明，「AI 食安通報系統」可搜尋多國的食安新聞與資訊，並透過 Gemini 模型自動彙整違規的食安資訊，協助統一進行內部產品的盤點與檢討作業，以預防類似的食安問題發生。