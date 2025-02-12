〈財報〉中芯國際上季獲利年減近四成

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-12 01:00

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中國半導體龍頭中芯國際 (SMIC)(00981-HK) 周二 (11 日) 公布最新財報顯示，儘管去年第四季營收年增逾三成打敗華爾街分析師預期，但獲利獲利年減近四成，不及分析師預期。

具體來看，中芯國際去年第四季 (截至去年 12/31) 歸屬母公司淨利報 1.076 億美元，低於 LSEG 分析師預估的 1.9345 億美元。該公司上季營收年增 31.5% 至 22 億美元，高於分析師預估的 21.8 億美元。

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中芯國際的業務主要集中在成熟製程的晶片上，這些晶片主要應用於消費電子和家電領域，像華為的智慧手機晶片等先進製程專案，僅占其營收的一小部分。

由於美國出口管制限制中國晶圓代工廠接觸先進製程技術，中芯國際等中國代工廠加強了對成熟製程領域的重視。

這一策略逐漸取得成效，中國製造商在成熟製程晶片市場的市占率逐步提升，並對台灣的力晶等傳統廠商構成挑戰。

中芯國際近年來大幅增加資本支出，擴大生產能力並強化中國本土半導體的實力。其資本支出從 2021 年的 45 億美元增至 2023 年的 73 億美元，反映出積極的擴張策略。

根據最新的財報，該公司計劃在 2024 年再投資 73.3 億美元。然而，重資本支出的投入壓縮獲利能力，中芯國際的毛利率從 2021 年至 2022 年的 30% 以上降至 2023 年的約 20%。