比亞迪股價創新高 智駕策略成挑戰特斯拉新武器
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-11 21:10
中國電動車領導品牌比亞迪 (01211-HK) 周二 (11 日) 香港上市股價一度攀升至歷史最高點，反映出市場對其智慧駕駛策略的樂觀預期，並看好其能進一步挑戰像特斯拉 (TSLA-US) 這樣的同行。
比亞迪的香港上市股票在周二一度上漲 4.5%，達到歷史最高點，隨後因投資人獲利結回落，收跌 0.73%，至每股 327.80 港元。儘管如此，該股今年以來已經上漲超過 20%，而特斯拉的股價則下跌了 13%。
比亞迪在昨 (10 日) 的公司活動中宣布，將把其「天神之眼」(God’s Eye) 駕駛輔助系統作為標配，並且在未來價格為人民幣 10 萬元 (約 13,684 美元) 起的多款車款中免費提供，此外還包括一些低價車款，如受歡迎的海鷗 (Seagull) 掀背車。這一舉措將進一步提升其在中國這個全球最大的電動車市場中的競爭力。
分析師認為，比亞迪的這一舉措將加劇中國電動車市場的競爭，並在價格戰中占據有利位置。Lombard Odier 投資經理公司亞洲股票投資組合經理 Faye Gao 表示：「比亞迪實質上提供了一個具有成本效益的解決方案，並加速了基礎自駕技術的商品化。」
隨著比亞迪智能駕駛技術的普及，其他中國電動車公司股價出現下跌，理想汽車 (LI-US) 的股價更是下滑超過 8%。
比亞迪計劃在 2024 年交付 500 萬至 600 萬輛電動車和混合動力車，較 2023 年的 427 萬輛有所增長。根據彭博數據，比亞迪在全球汽車銷售中排名第七，儘管未能超越特斯拉成為全球純電動車銷量最大的公司，但差距不到 25,000 輛。
此外，比亞迪預估將在 2024 年首次實現超過 1,000 億美元的營收，超車特斯拉。
儘管今年股價大幅上漲，比亞迪的市值仍然顯著低於特斯拉。比亞迪目前的本益比約為 18 倍，低於其 5 年來的平均水準，而且不到特斯拉本益比的五分之一。
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