傳Temu因應川普關稅調整供應鏈 恐推高商品價格

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-11 20:50

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根據彭博周二 (11 日) 援引知情人士消息報導，拼多多 (PDD-US) 旗下電商平台 Temu 正在因應川普新關稅政策調整其中國供應鏈，這一舉動可能推高該平台商品價格。

據悉，Temu 正在加速轉變其原先的經營模式，從完全控制價格設定、運送和行銷等各方面，轉為希望製造商將產品批量直接運送到美國倉庫，並採用所謂的「半代管」(half-custody) 模式。在這個新模式中，Temu 不再全面管理產品運輸和配送，而僅僅負責在線市場的運營。

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儘管目前這一模式還不是強制性的，Temu 已經告訴商家，將優先考慮選擇加入新模式的賣家，並計劃最終將美國業務完全轉向此模式。

這一調整將可能使 Temu 的價格上升，因為商家將失去 Temu 提供的規模經濟效益，並需要自行承擔更高的運送成本，特別是川普政府的懲罰性關稅措施將進一步推高這些成本。這樣一來，Temu 也在與亞馬遜 (AMZN-US) 等公司開創的以控制物流和配送網絡為基礎的模式保持距離。亞馬遜的這一模式使其在美國的網上消費市場中占 38%。

儘管 Temu 於去年初便引入「半代管」模式，推動商家轉向新模式的努力在川普上任後加速進行。這一改變也可能使得更多中國供應商退出該平台，尤其是一些無法提供有競爭力運費或無法有效管理物流的小型商家，這會影響 Temu 平台上的商品來源。

與 Temu 競爭的中國電商 Shein 也在積極應對川普政府取消小包裹免關稅的政策。為保持小包裹的免關稅資格，Shein 要求部分中國供應商在越南設立新生產基地，並提供最高 30% 的採購價格激勵。據彭博報導，這樣的調整有助於 Shein 在未來仍能繼續享有免關稅待遇。