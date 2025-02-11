Fed主席鮑爾國會作證首日 重申不急著進一步降息

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-11 23:27

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾於周二 (11 日) 赴參議院銀行委員會作證時表示，儘管通膨逐步回落，經濟仍強勁、失業率保持低位，然而通膨仍高於 Fed 的 2% 目標，因此不急著進一步降息。另外，他也回應了議員對政府效率部 (DOGE) 削減成本引發的消費者金融保護局 (CFPB) 關閉以及聯邦支付系統安全的擔憂，並表示美國政府的支付系統依然安全。

鮑爾在事先準備好的講稿中指出，美國經濟「整體強勁」，過去兩年已取得顯著進展，失業率降至 4%，接近充分就業水準，然而通膨仍高於 Fed 的 2% 目標。

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他強調，在這些條件下，Fed 不需匆忙調整貨幣政策。過快或過多的降息可能會阻礙通膨降溫，而過慢降息則可能對經濟成長和就業帶來壓力。他說：「我們不必急於調整政策立場。」

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的利率策略師 Ira Jersey 和 Will Hoffman 認為，本周國會聽證會上，鮑爾不太可能改變目前 Fed 的暫停行動 (降息) 模式，可能至少 3 月的下次會議還會繼續暫停降息，明 (12 日) 銀行委員會的問題偏向政治聲明，而不是貨幣政策問題。

中性利率已大幅攀升

在隨後的提問中，當被問及美國是否實現「軟著陸」時，鮑爾回答：「這不是我可以評論的範疇。」他強調，Fed 的焦點是穩定經濟成長與控制通膨。

此外，鮑爾提到，儘管通膨回落，但近期消費者信心下滑可能成為挑戰。最近的數據顯示，消費者信心下降，這可能對經濟成長產生影響，Fed 將持續留意。

有議員提問所謂「中性利率」(既不會增加也不會抑制通膨的利率) 水準是否已經上升，鮑爾回答說是。他稱中性利率比新冠疫情前高很多，疫情前中性利率「非常、非常低」。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 許多同事也認為，現在中性利率很高。

川普上任後帶來的不確定性

鮑爾還談到川普政府的貿易政策，指出對墨西哥、加拿大等貿易夥伴徵收高關稅可能會對通膨和經濟成長產生不確定影響。雖然他並未直接評論這些政策，但強調 Fed 會謹慎應對這些外部風險。

市場解讀鮑爾的言論，普遍認為 Fed 會在夏季之前保持現有利率，並觀察進一步經濟發展。儘管降息預期有所減少，但市場仍預計 2025 年可能會降息一次。

鮑爾也指出，儘管 Fed 降息，房貸利率仍偏高，這與長期公債利率 (如 10 年期、30 年期公債) 有關，而這些利率並不完全受 Fed 政策影響。他表示，隨著 Fed 保持低利率，房貸利率有可能下降，但具體時間仍不確定。



在金融監管方面，鮑爾回應川普政府推動的去監管政策時表示，Fed 會密切關注金融穩定，並確保政策有效應對不確定風險。他強調，Fed 的主要任務是穩定金融體系，而非直接評論行政政策。

鮑爾強調 Fed 在當前經濟形勢下的謹慎態度。儘管通膨回落並可能持續下降，但外部風險，如消費者信心下降和川普政府的貿易政策，仍需要關注。Fed 將根據經濟數據靈活調整政策，保持貨幣政策的穩定性。

馬斯克 DOGE 介入？鮑爾強調支付系統安全

聽證會上有議員警告，馬斯克領導的 DOGE 團隊可能會影響財政部支付系統時，鮑爾解釋說，Fed 在聯邦政府支付系統中僅擔任財政部的「財政代理人」，不負責決定支出內容或原因，只負責處理支付。他強調，自己相信聯邦政府的支付系統是安全的。

一些議員表達了對 DOGE 活動、CFPB 運作、隱私問題及銀行存款安全的擔憂。鮑爾回應說：「我認為，全國各地的銀行帳戶是安全的」並指出銀行有聯邦存款保險公司 (FDIC) 保障且資本充足。

有議員詢問 DOGE 成員是否曾經訪問過 Fed 的支付系統，鮑爾表示：「我認為沒有。」並承諾，如果有任何成員試圖侵犯 Fed 獨立性，他將向銀行委員會報告。

CFPB 關閉不影響 Fed 監管銀行保護消費者

在被問及因川普政府取消資助而暫時關閉的 CFPB 是否影響消費者保護時，鮑爾表示，CFPB 關閉期間沒有其他聯邦機構替代其監管職責，並稱這一說法「只是一種假設」。他還重申，Fed 仍在確保小銀行遵守消費者金融法，並繼續執行監管職能，一切如常。

鮑爾補充說，川普政府新任銀行監管團隊上任後，Fed 期待與其合作，推進巴塞爾協議 III 的實施，確保大銀行保持適當資本水準，以加強全球銀行監管改革。

準備金仍充裕 將在接近充足水平時停止縮表

鮑爾在談到 Fed 的資產負債表時表示，Fed 計劃放慢縮表速度，並將在銀行準備金高於充足水準時停止縮表。他指出，目前的準備金仍然充裕，並強調將留意準備金市場狀況，當準備金接近充足水準時，會暫停這一過程。