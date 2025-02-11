傳蘋果與阿里巴巴合作推進中國AI功能 放棄DeepSeek模型

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-11 23:05

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美媒《The Information》周二 (11 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 已經與中國科技巨擘阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 達成合作，計劃將人工智慧 (AI) 功能引入中國市場的 iPhone、iPad 及 Mac 產品中。

蘋果在中國市場的 iPhone 銷售面臨挑戰，部分原因是蘋果尚未推出其 Apple Intelligence 功能，這也是蘋果急於解決的問題。

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由於中國政府的政策限制，蘋果無法直接在中國推出 AI 功能，必須依賴本土企業合作。這一政策要求蘋果與中國公司合作，才能推出其 AI 技術，這也是 Apple Intelligence 在中國推進延遲的原因之一。蘋果明白 AI 是中國智慧手機市場的重要驅動力，這次與阿里巴巴的合作旨在克服這一障礙，並加速 AI 功能的實現。

蘋果宣布，計劃在今年 4 月推出的 iOS 18.4 版本中，替中國市場提供 Apple Intelligence 服務，這象徵蘋果在中國全面推進 AI 的重大步伐。

測試 DeepSeek 模型後決定放棄

除了與阿里巴巴的合作，《The Information》報導還提到，蘋果曾經測試過深度求索 (DeepSeek) 的 AI 模型，作為推動中國市場 AI 功能的一部分。

然而，蘋果最終決定不將這些模型納入其中國 AI 推出計畫，至少目前不會採用這些測試結果。此舉反映蘋果對於在中國市場推出 AI 功能的謹慎態度，並顯示出蘋果在技術選擇上的靈活性。

此外，蘋果也與百度 (BIDU-US)(09888-HK) 進行合作，共同開發 AI 功能，進一步擴展 Apple Intelligence 的應用範圍。Apple Intelligence 涵蓋多種 AI 功能，包括寫作工具、圖像生成以及智慧助手等。蘋果有可能根據不同的需求，與不同的中國企業合作，從而在不同領域推出更符合當地市場的 AI 解決方案。