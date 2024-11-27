〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人靜待關鍵通膨數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-27 22:40

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美股主要指數周三 (27 日) 漲跌互現，投資人評估稍早公布的強勁經濟數據，同時靜待稍晚公布的能影響聯準會 (Fed) 利率決策的重磅通膨報告。

截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或 0.4%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.9%。

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由於周四 (28 日) 美國感恩節假期休市，今天有多項經濟數據相繼出爐，其中重點是稍晚將公布的 10 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，投資人將從中得知通膨是否再次捲土重來。

根據美國經濟分析局 (BEA) 盤前公布數據，第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值報 2.8%，符合市場預期且與初值持平。

另外第三季 PCE 物價指數季增年率略為下修至 3.5%，增速仍為今年以來最快，雖然暗示通膨仍然頑強，不過也是支撐美國經濟成長的主要動力。

與此同時，美國勞工部 (DOL) 同日公布上周初領失業金人數降至 21.3 萬人，低於市場預期，凸顯就業市場健康。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 表示「整體而言，隨著今天晚些時候公布的核心 PCE 數據即將出爐，市場似乎對這些經濟數據不以為然。」

截至台北時間周三（27 日）22 時許：

焦點個股：

戴爾 (DELL-US) 早盤股價下跌 12.58%，至每股 123.91 美元

個人電腦 (PC) 製造商戴爾 (Dell) 和惠普 (HPQ-US) 周三盤前股價齊下挫，此前兩家公司公布的財測讓投資人質疑人工智慧 (AI) 電腦推動的復甦是否能持續下去。

CrowdStrike(CRWD-US) 早盤股價下跌 3.38%，至每股 352 美元

投資人一直在留意網路安全公司 CrowdStrike 是否已經從導致全球範圍的 Windows 作業系統短暫崩潰的影響恢復過來。不過，該公司最新給出的業績指引令人失望，似乎顯示仍需要一些時間。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.24%，至每股 234.50 美元

市場追蹤機構 IDC 指出，在連續兩年下滑後，全球智慧型手機銷量在 2024 年強勁反彈，但蘋果成長有限，這凸顯出基於安卓系統的競爭對手在中國和新興市場取得進展的速度。

今日關鍵經濟數據：

美國第三季 GDP 季增年率修正值報 2.8%，預期 2.8%，初值 2.8%

美國第三季 PCE 季增年率修正值報 3.5%，預期 3.7%，初值 3.7%

美國第三季核心 PCE 季增年率修正值報 2.1%，預期 2.2%，初值 2.2%

美國上周初領失業金人數報 21.3 萬，預期 21.5 萬，前值 21.5 萬

美國上周續領失業金人數爆 190.7 萬，預期 191 萬，前值 189.8 萬

美國 10 月批發庫存月增率初值報 0.2%，預期 0%，前值 - 0.2%

美國 10 月耐久財訂單月增率初值報 0.2%，預期 - 0.8%，前值 - 0.4%

美國 10 月核心耐久財訂單月增率初值報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 10 月 PCE 物價指數年增率預期 2.3%，前值 2.1%

美國 10 月 PCE 物價指數月增率預期 0.2%，前值 0.2%

美國 10 月核心 PCE 物價指數年增率預期 2.8%，前值 2.7%

美國 10 月核心 PCE 物價指數月增率預期 0.3%，前值 0.3%

美國 10 月個人支出月增率預期 0.3%，前值 0.5%

美國 10 月個人收入月增率預期 0.3%，前值 0.5%

華爾街分析：

川普威脅要對來自中國、加拿大和墨西哥的進口商品加徵更多關稅的言論，已在全球市場掀起波瀾。川普聲稱，這些措施旨在遏制非法移民和非法藥物，但花旗分析師表示，這些措施也可能損害企業獲利，而更廣泛的市場尚未計入此風險。