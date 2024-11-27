戴爾、惠普盤前股價齊挫 黯淡財測引起PC市場復甦疑慮

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-27 21:03

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個人電腦 (PC) 製造商戴爾 (Dell) 和惠普 (HP) 周三 (27 日) 盤前股價齊下挫，此前兩家公司公布的財測讓投資人質疑人工智慧 (AI) 電腦推動的復甦是否能持續下去。

截稿前，戴爾 (DELL-US) 周三盤前股價下跌 11.75%，每股暫報 125.08 美元，目前市值為 995 億美元，此波跌勢將蒸發近 130 億美元，該公司本季營收預測不及華爾街分析師預期。

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與此同時，惠普 (HPQ-US) 盤前股價下跌 8.54%，每股暫報 35.76 美元，目前市值為 376.8 億美元，該公司同樣也公布令人失望的財測，本季獲利展望黯淡，市值恐怕縮水逾 30 億美元。

傳統的個人電腦需求在新冠疫情後的繁榮時期有所減弱，而 AI 電腦尚未被大規模採用，儘管企業和教育部門有一些興趣。

晨星分析師 Eric Compton 表示老早就警告 AI PC 不會讓 PC 需求出現任何結構性變化，這可能是市場失望的地方。

不過微軟 (MSFT-US) 停止支援 Windows 10 並向 Windows 11 過渡所引發的電腦升級周期預估將推動新的 PC 銷售，然而最新作業系統的採用速度比預期的要慢。

惠普執行長羅爾斯 (Enrique Lores) 表示：「由於 Windows 11 的更新速度比之前的產業轉型要慢，我們預估到 2025 年，升級的影響才會更加明顯。」