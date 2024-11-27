天災影響產地供應 咖啡豆期貨飆逾40年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-27 21:19

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由於巴西和越南等主要咖啡種植國由於天氣因素影響咖啡豆供應前景，咖啡期貨價格延續大幅上漲勢頭，紐約市場上阿拉比卡咖啡豆價格周三 (27 日) 攀升至每磅 3.1845 美元，創下 1977 年以來新高，今年以來的漲幅接近 70%。

今年早些時候，巴西遭遇嚴重乾旱，導致該國咖啡產量預期減少，引發了市場擔憂。與此同時，越南作爲另一大咖啡產區，在種植期間也遭遇乾旱，而收穫開始時又遭遇大雨，進一步加劇了市場對咖啡豆供應的擔憂。這兩個國家是全球最大的咖啡種植國，因此它們的供應問題對全球咖啡市場產生了深遠影響。

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隨着咖啡豆價格的不斷攀升，咖啡店和咖啡烘焙商面臨着巨大的成本壓力。為了應對這一困境，一些公司已經採取了提價和縮小包裝等措施，以減輕咖啡豆價格上漲帶來的影響。例如，全球最大的咖啡製造商雀巢公司去年 11 月就表示將提高價格並縮小包裝。

供應鏈方面，賣家漲價並取消折扣以保護自己的利潤。全球最大的咖啡生產商雀巢公司 (Nestle SA) 本月表示，將提高咖啡價格並縮小包裝，以減輕咖啡豆價格上漲的影響。

咖啡交易商 suafina SA 的分析師本周在報告中寫道，避險成本的增加 (由於追加保證金的要求增加) 和生產商違約的可能性導致了最近的恐慌性購買。