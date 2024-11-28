美上周初領失業金人數進一步下滑 續領人數升至3年來新高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-28 01:30
美國勞工部 (DOL) 周三 (27 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數再次下滑，徘徊在 7 個月低點附近，然而續領失業金人數卻創下 2021 年 11 月 13 日以來新高，替聯準會 (Fed) 下個月再降息敞開大門。
具體來看，截至 11 月 23 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.3 萬人，低於市場預期的 21.5 萬，較修正後前值 21.5 萬人減少 2 千人，4 周移動平均值報 21.7 萬人。
截至 11 月 16 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 190.7 萬人，低於市場預期的 191 萬人，較修正後前值 189.8 萬人增加 9 千人，為 3 年以來新高，4 周移動平均值報 189.025 萬人。
儘管預料到就業人數可能會反彈，但本月失業略可能會保持不變，甚至上升。上周續領失業金人數經季節調整後大幅增加 9 千人，創下逾 3 年新高。
續領失業金人數數據涵蓋美國政府調查 11 月份家庭失業率的期間。失業率已經連續兩個月穩定在 4.1%。11 月就業報告將對聯準會 (Fed)12 月中旬的利率決策至關重要。
多數經濟學家認為，在通膨降溫趨勢出現放緩跡象之際，再加上通膨再度抬頭，下個月是否降息是個未知數。
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