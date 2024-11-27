OPEC+周末召開線上產量政策會議 面臨兩難抉擇

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-27 19:44

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石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將於周日 (12/1) 召開線上產量政策會議，外媒周三 (27 日) 報導指出，該組織將面臨兩難的抉擇：不是繼續限制石油供應到 2025 年，就是要冒著油價再次暴跌的風險鬆綁產量限制。

由於中國的石油需求放緩，而整個美洲的石油供應激增，OPEC + 代表們表示會再次討論推遲增產計劃，可能會延後幾個月。

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不過如果 OPEC + 想要防止供應過剩，可能需要做得更多。國際能源總署 (IEA) 預測，即使完全取消限制生產政策，明年也會出現過剩。花旗集團 (C-US) 和摩根大通 (JPM-US) 警告，油價已經開始從每桶 73 美元暴跌至 60 美元，如果該組織「打開水龍頭」，油價恐怕還進一步下跌。

另一方面，再次拋售將給沙烏地阿拉伯帶來財政上的痛苦，沙國已被迫削減巨額經濟轉型計畫的支出。這是考慮到美國候任總統川普承諾提高美國的原油產量，並威脅對中國徵收懲罰性關稅。

大宗商品交易公司貢沃爾集團 (Gunvor Group) 聯合創始人兼首席執行官 Torbjörn Törnqvist 日前在倫敦舉行的能源智慧論壇上表示：「我認為他們沒有增加 (增產) 的空間，市場會在必要時提醒他們。」

先前 OPEC + 認為新冠疫情後全球石油消費的激增將持續下去，因此公布自 2022 年以來限制生產計畫，也概述從今年 10 月開始每日恢復 220 萬桶的產量。然而自此之後，石油市場發生變化。

自 7 月初以來，布蘭特原油期貨價格不受中東衝突的影響已下跌約 17%，與此同時中國在應對一系列經濟挑戰的過程中，原油需求連續 6 個月萎縮。IEA 表示，過去 20 年來一直推動石油市場的中國石油消費可能已經觸頂。

IEA 預測，隨著從化石燃料轉向電動車的步伐加快，明年全球石油需求將每天增加約 100 萬桶，不到 2023 年的一半。美國、巴西、加拿大和圭亞那的新石油供應可能讓每天的過剩產量超過 100 萬桶。

摩根士丹利 (MS-US) 分析師 Martijn Rats 表示：「到 2025 年，石油市場似乎將出現相當大的供應過剩。」

不只如此，OPEC + 也擔憂川普上任後的影響，川普承諾美國石油工業將探鑽石油，還警告包括中國在內的一些國家徵收關稅。

儘管如此，還是有人樂觀看待石油需求展望。英國石油 (BP-US) 執行長 Murray Auchincloss 日前在倫敦的一次會議上表示，全球石油需求持續出乎意料地上升，未來 5 至 10 年看來將強勁成長。

凱雷集團 (Carlyle Group) 能源路徑首席策略長 Jeff Currie 表示，油價目前「試圖反映未來供應過剩的情況，但這種情況尚未到來」。價格回落已經侵蝕了供應成長的前景，降低了供應過剩的可能性。



Currie 說：「幾乎所有的熊市都是需求驅動的，在中國率先推出刺激措施的情況下，出現意外需求衝擊的可能性有限。」

川普對伊朗的打壓可能影響 OPEC+

另外還有一種可能，川普可能會重啟他在第一個任期內用來遏制伊朗原油出口的「最大壓力」(maximum pressure) 作戰，限制該國的核子計畫。

Rapidan Energy Group 創始人、前白宮官員 Bob McNally 說：「如果現在的川普真的全力以赴，減少 100 萬到 120 萬桶伊朗石油出口，明年就會消除供應過剩。」

但如果沒有對伊朗的打擊，OPCE + 國家可能需要堅持減產。這對幾個成員國來說將是一個挑戰，尤其是伊拉克、俄羅斯、哈薩克和阿拉伯聯合大公國 (阿聯)，它們一直在努力實施本應在今年年初實施的供應限制。

有鑑於近期產能的增加，阿聯可能允許逐步每日增加 30 萬桶的額外產量。哈薩克沒有這樣的補貼，該國開始對 Tengiz 油田進行大規模擴張，可能在明年進一步考驗對 OPEC + 協議的承諾。

摩根大通全球大宗商品研究主管 Natasha Kaneva 表示，供應過剩持續的時間越長，OPEC + 成員國最終厭倦配額，轉而追求個別市場份額的可能性就越大，就像該組織在 2014 年和 2020 年的政策「重置」期間所做的那樣。