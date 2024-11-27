消費者支出撐腰！美國第三季GDP修正值以2.8%速度穩步成長

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-27 21:49

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美國經濟第三季穩步擴張，主要受惠消費者支出廣泛成長和企業投資穩定。美國商務部周三 (27 日) 公布的數據顯示，第三季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值報 2.8%，符合市場預期並與初值持平。

美第三季國內生產毛額修正值為 2.8%，符合預期並與初值持平。(圖：ZeroHedge)

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與此同時，美國第三季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率自初值的 3.7% 下修至 3.5%，低於市場預期；第三季核心 PCE 物價指數季增年率修正值報 2.1%，低於市場預期與初值的 2.2%，較第二季 2.8% 大幅下滑。

市場分析指出，儘管 GDP 展現強勁的韌性，美國經濟的擴張仍受到頑強通膨、高利率和政治不確定性的考驗。還好聯準會 (Fed) 已開啟降息周期，貨幣政策正常化的進程仍在持續。

另外最新 Fed 會議紀錄稱，多名決策者支持「漸進」降息，官員提出暫停行動可能。相較於 9 月上次會議的紀要，本次紀要更頻繁地用到「循序漸進」這個詞、或類似說法「逐步」。

還有一些 Fed 官員表示，只要勞動市場保持彈性，經濟持續向前發展，就不急著降息。雖然就業成長有所放緩，但其他指標顯示經濟具有彈性，衰退的可能性正在下降。

商品支出的強勁程度略有下滑

消費者支出依然強勁，但比初值小幅下修，反映出商品支出的強勁程度略有下滑。商務部表示，與今年第二季 GDP 相比，上季增速放緩主要反應庫存投資下滑和住房投資下降，不過被消費支出、出口、聯邦政府支出成長抵銷，而進口也加速成長。

觀察報告細項，第三季消費者支出對 GDP 貢獻 2.37%，略低於初值的 2.46%；固定資產投資成長 0.31%，高於初值的 0.24%；私人庫存變化拖累 GDP 成長 0.11%，低於初值預估的 - 0.17%；淨貿易基本持平、淨出口占 GDP 比重為 0.58%，略高於初值的 0.55%，另外政府支出也持平在 0.83%，稍微低於初值 0.85%。

美國第三季 GDP 各細項貢獻。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，第三季國內所得毛額 (GDI) 季增年率修正值報 2.2%，略高於第二季的 2%。GDP 衡量的是商品和服務支出，GDI 衡量的是生產這些商品和服務所產生的收入和成本。第三季 GDP 和 GDI 平均值為 2.5%。

此外，商務部的報告還提供企業利潤數據。具體來看，第二季企業利潤年增 10.8%，之後第三季年增 6.1%；Fed 銀行第三季利潤成長 10.7%，第二季則下滑 11.5%；第三季非金融產業利潤季增 1.1%，前一季成長 4.2%。

此外，川普的勝選替最近的美股上漲推波助威，部分原因是許多交易員認為，他的經濟議程將繼續提振企業利潤。