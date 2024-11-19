加大救市力道！上海停豪宅稅北京取消普宅和非普宅標準 這地方還宣布買房送戶口

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-19 11:38

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中國持續加大刺激房市力道，一線城市北京、上海與廣州周一 (18 日) 陸續鬆綁購屋限制，北京市宣佈自 12 月起將取消普通住房和非普通住房標準，上海也正式發文取消豪宅稅，廣州還發布買房即可落戶的政策。

北京市住房和城鄉建設委、北京市財政局、北京市稅務局周一聯合印發《關於取消普通住房標準有關事項的通知》(下稱《通知》)，自下月起個人購買 2 年以上 (含 2 年) 住房對外銷售免徵加值稅，個人將購買不足 2 年的住房對外銷售的，按 5% 徵收率全額繳納加值稅。

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在個人購買住房契稅方面，北京市適用與全國統一的個人購房契稅優惠政策。個人購買家庭唯一住房，面積為 140 平方公尺及以下的，減按 1% 的稅率徵收契稅，140 平方公尺以上的減按 1.5% 的稅率徵收契稅。

對個人購買家庭第二套住房，面積為 140 平方公尺及以下的減按 1% 的稅率徵收契稅，面積為 140 平方公尺以上的減按 2% 的稅率徵收契稅。

《通知》中還確認，12 月 1 日前個人銷售、購買住房涉及的加值稅和契稅尚未申報繳納的，符合相關規定的可適用執行。

中國財經自媒體「櫻桃大房子」周一報導，上海也在上周財政部發言後立刻跟進取消普宅和非普宅標準，並更新上海版本的房地產交易稅收新政，內容其實和上周財政部公佈的內容差異不大，但亮點是取消豪宅稅了。

上海是四大一線城市中第一個取消豪宅稅的，但財政部政策是全國性的，因此北深廣近日應該也會跟上。目前，一線城市的房市基本以改善市場為主，降低稅費成本對於豪宅或者改善市場是有很大助力的。

以上海翠湖天地一間 3000 萬人民幣豪宅為例，若按以前標準，不滿五的話個稅就得 2%，加值稅 5%，光繳稅就上百萬了。

報導指出，現在取消豪宅線，除為了促進成交外也意味著中國房市再次進入了新時代，一個以改善房為主導的新週期要來了。

很多上海市中心的改善次新房都沒滿 5 年，之前得交高昂的稅費，所以成交一直不活躍，現在取消豪宅線與降低中古屋交易的稅費，將鼓勵這些改善房源在市場上可以流通起來。

與此同時，另個一線城市廣州則是打響一線城市買房落戶第一槍。對於在白雲區、黃埔區、花都區、番禺區、南沙區、從化區和增城區 7 個行政區內，擁有合法產權住房且在本市連續繳納社會保險滿 1 年的人員，可申請入戶。

雖然目前只是徵求稿，但離落實也很近了。以前廣州只允許本科落戶，周一還放寬大專落戶的要求，35 歲以內加一年社保資格即可落戶。此外，還有投資納稅入戶，三年內個稅繳納累計 20 萬人民幣以上即可落戶廣州。

廣州和其他一線城市不同，有著大量低學歷小老闆，這群人以前都是等待積分落戶的，現在買房即可落戶，可以預見接下來廣州肯定會迎來一波買房落戶潮。

報導指出，廣州開啟了「買房送戶口」後，也許會成為一線城市接下來的重磅救市大招。

二十多年前，一線城市是允許買房落戶的，當年資料顯示不只是廣深，包括北上都有過「買房送戶口」的政策管道。

事實上，在廣州出手之前，已經有大量的二、三線城市率先公佈「購房 / 租房即可落戶」政策，比如金華、駐馬店、還有佛山、瀋陽租房即可落戶，杭州 5 月甚至發文稱取得合法產權住房的非本市戶籍人員，可申請落戶。