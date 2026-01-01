鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-13 04:00

中國經濟高品質發展：多維度措施與顯著成效

中國官媒《人民日報》近日連續刊發鐘才平的文章，深入探討了中國經濟發展的許多關鍵面向。最新一篇《以惠民生為牽引，打開發展新空間》刊登於周日 (11 日)，前四日文章分別為：《統籌促消費和擴投資，建設強大國內市場》、《發揮政策集成效應，提升巨集觀經濟治理效能》、《向新向優發展，中國經濟向好》、《因地制宜做好經濟工作》。

在惠民生與經濟發展方面，強調以惠民生為牽引開啟發展新空間。中共第 20 屆四中全會和中央經濟工作會議都高度重視民生問題，並堅持以人民為中心的發展思想。民生需求是經濟發展的重要動力，隨著經濟社會發展，民生需求不斷升級，從基本的衣食住行到教育、醫療、休閒等多面向。

以房地產為例，中國城鎮住房總量雖有一定規模，但仍有不少居民的住房需求未得到很好滿足，無論是剛性需求還是改善性需求都蘊含著巨大潛力。同時，都市更新也是重要方向，許多城市社區在功能上有不足。

在服務消費領域，居民消費傾向與方式發生變化，服務型消費成為新趨勢，如文旅經濟與研學經濟等。為滿足這些需求，要以建構房地產發展新模式和高品質開展城市更新為重點，以新需求引領新供給，提升產品和服務質量，暢通「就業—收入—消費—投資」的良性循環，穩就業、增收入，促進消費和投資、供給和需求的良性互動。

在建立強大內需市場上，統籌促消費和擴投資是必然要求。強大內需是中國式現代化的戰略依賴，消費和投資是共生互促的有機整體。從中國發展實踐來看，不同階段消費和投資都扮演重要角色。未來面對外部環境不確定性，要建立強大國內市場，處理好投資和消費的關係。要以新需求引領新供給，提高民生投資比重，增加服務領域投資，適應人口結構變化及都市化發展階段變化，推動入境消費等。

此外，要以新供給創造新需求，透過投資引領消費性產品創新、開拓消費新場景、為消費潛力釋放創造條件，且要強化政策支持與改革加力，協同推廣消費與投資擴量提質，包括強化政策導向、協同政策發力、加速制度改革等。

宏觀政策方面，去年中國實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，2026 年要持續發揮政策整合效應，提升宏觀經濟治理效能。積極的財政政策要精準增效，保持必要的財政赤字等，同時要解決地方財政困難，加強財政科學管理。適度寬鬆的貨幣政策要靈活有效，加強前瞻性、科學性調節，靈活搭配貨幣政策工具，暢通貨幣政策傳導機制，也要增強宏觀政策取向一致性與有效性，加強政策統籌協調，防範「合成謬誤」等議題，健全預期管理機制。

中國經濟在去年展現了向新向優發展的良好態勢。面對國際環境的挑戰，如美國多輪關稅打壓，中國一方面堅決反制，促使中美經貿關係緩和；另一方面積極推動外貿「突圍」，對東盟、歐盟、「一帶一路」國家出口增長。

在中國國內，實施積極有為的宏觀政策，經濟運作穩中有進，全年經濟成長預計在 5% 左右，產業結構不斷優化，創新成果大量湧出，改革開放邁出新步伐，生態環境品質明顯改善，民生保障更加有力。去年第四季經濟運作指標也顯示正面因素在累積增加。

因地制宜做好經濟工作也是重要環節。中國國家主席習近平強調因地制宜是正確政績觀、科學方法論。這個理念在各地發展中有著許多體現，從習近平同志在地方工作時的實踐，到黨的十八大以來貫穿治國理政多個面向。在「十五五」開局、實踐正確政績觀、推動高品質發展等方面都具有突顯現實意義。各地要吃透中央精神，按規律辦事，發揮比較優勢，以人民為中心，同時健全考核指揮棒，確保因地制宜舉措的有效實施。

中國在經濟發展過程中，始終堅持以人民為中心，透過惠民生推動經濟發展，在建立強大內需市場中協調消費與投資，運用精準的宏觀政策調控經濟，在國際挑戰下積極應對實現外貿突破，國內各方面協同發展，並且注重因地制宜推動各地特色發展。這些多維度的舉措相互配合、相互促進，共同推動中國經濟朝著高品質發展的方向穩步邁進，在全球經濟格局中展現出獨特的魅力和強大的競爭力，為國家的繁榮昌盛和人民的幸福安康奠定堅實的經濟基礎，也為世界經濟的穩定與發展貢獻中國智慧和中國力量。