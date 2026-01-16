鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-16 14:00

2026 年元旦，中國共產黨黨刊《求是》雜誌刊登了一篇來自住房與城鄉建設部政策研究中心作者的評論文章，呼籲改善房市預期，並指當前房地產供需格局已發生重大變化，但房地產在經濟中仍佔據關鍵地位。未來，都市化進程和居民住房升級需求仍將持續支撐市場。同時，傳統高槓桿、高週轉的開發模式亟需轉型為更穩健的新模式。

文中也提出，中國地方政府應提供果斷支持，合理控制供應規模，並加強資訊引導和市場預期管理，防止不實資訊傳播，同時密切監測產業關鍵指標變化。

專家指出，《求是》是中共高層重要輿論陣地，其評論文章往往反映政策導向。文章提出的七點內容雖在過去兩年間陸續有所提及，但此次集中釋放訊號，顯示出當前房地產調控思路正趨於系統化，其中供需關係的轉變尤其顯著。

隨著高速城市化階段基本結束，高線城市的住房需求正從剛需轉向改善型需求，這意味著未來房價普漲的局面將不復存在，核心區域優質商品房將成為保值升值的主要選擇，房市正逐步進入專業化投資時代。

文中特別強調「政策要一次性給足，不能採取添油戰術」，這一表述引發市場高度關注。分析人士認為，若政策能集中出台、力道到位，將有助於打破當前「政策零散—預期低迷—延後購屋」的負向循環。

從可行政策工具來看，大規模拆除安置和商品房收儲被認為是扭轉市場預期的關鍵措施。前者能直接拉動居民購買力，後者則可有效控制供應、穩定價格。

然而，這兩類政策均需大規模資金支持，在當前地方財政壓力較大的背景下落實難度較高。因此，儘管文章釋放了正面訊號，市場仍在觀望後續政策能否真正「給足」。

此外，分析人士指出，當前市場核心問題在於缺乏房價上漲的信心。雖然預計未來可能進一步放寬限購、提供貸款補貼、優化稅收等政策，但如果無法明確將「房價回穩」作為政策目標，僅強調「市場穩定」這類模糊表述，難以有效提振市場情緒。歷史經驗顯示，若價格預期不改善，即使剛需購屋者也可能選擇延後購屋或轉向租賃，新屋銷售難以持續回升。