3萬間在望！「滬七條」續發威上海中古屋11月成交量近1.6萬間 超越6月創今年高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-20 14:34

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最新數據顯示，中國上海在截至周一 (18 日) 的 11 月中古屋成交量達 1 萬 5823 間，超越 6 月的 15006 間，創下今年新高。自「929 新政」後，上海中古屋成交量連 5 個週末單日成交量在一千間以上，不到 2 個月裡累計成交量突破 6000 間大關。

自「滬七條」出爐後，10 月上海中古屋成交量突破 2 萬間大關，11 月更是僅用 12 天就實現成交量破萬套，創下新紀錄。

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若按照此趨勢發展，11 月上海中古房成交量很有可能超越 6 月約 2 萬 6374 間的成交量，成為今年單月中古房成交量最高月份，業內人士更預測有望突破 3 萬間大關，屆時又將成為上海房市發展歷程中的一個里程碑事件。

上海的中古屋行情明顯有別 527 政策推出後的階梯式走降不一樣。根據貝殼找房網數據，浦東北蔡的寶華海尚郡領上月成交一間約 162.31 平方公尺房源，成交總價約人民幣 1505 萬元，單價約每平方公尺 9 萬 2724 元。

同一區段的大華斐勒公園跟大華錦繡華城亦如此，大華斐勒公園上月成交一間約 105.5 平方公尺，總價約人民幣 1262 萬元，單價約 11 萬 9621 元。

本月初，大華錦繡華城十八街區成交一間約 125.1 平方公尺，總價約人民幣 1025 萬元，單價約 8 萬 1935 元。

上述數據也凸顯買家心態的改變。除了掛牌價上漲、議價空間縮小外，上海的帶看量依然維持高檔。

許多房仲門市帶看量從每周十幾組客戶，增加到二十幾組客戶，提升至少 50%。

專家指出，這一情況顯示，除現有成交量不斷增加外，未來成交量的帶看量料將不斷被放大。上海中古屋市場已進入螺旋上升狀態。

此外，上海住建委、房管局、財政局和稅務局四部門周一 (18 日) 再次發佈《關於取消普通住房標準有關事項的通知》，明確取消標準後相關個人住房交易稅收事項，進一步優化房地產稅收政策，花千萬元購房，最高有望減稅 20 萬人民幣。