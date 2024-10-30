美國第三季GDP初值報2.8%低於預期 消費支出成長強勁

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-30 20:43

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美國商務部周三 (30 日) 公布的數據顯示，在強勁消費者支出推動下，美國第三季經濟成長穩健，不過增速略顯令人失望。與此同時，通膨雖然持續降溫但仍略高於預期，透露美國經濟走向停滯性通膨。

數據公布後，美國公債殖利率走高，其中對利率敏感的 2 年期美債殖利率短線走揚。市場目前預估，聯準會 (Fed) 將在下周貨幣政策會議上降息 1 碼(25 個基點)。

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具體來看，美國第三季實質國內生產毛額（GDP）季增年率初值報 2.8%，增速低於市場預期與第二季終值 3%，這是該指標從 2023 年第三季以來首次低於市場預期。

美 Q3 經濟成長 2.8%，略低市場預期。(圖：ZeroHedge)

商品和服務消費支出支撐 Q3 經濟成長

消費方面，美國第三季個人消費支出（PCE）物價指數季增年率初值報 3.7%，創 2023 年第二季以來最高紀錄，較前值 2.7% 明顯加速成長，也高於市場預期的 3.3%。

第三季商品和服務消費支出支撐美國經濟成長。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，商品和服務消費支出雙雙成長。其中商品消費支出成長主要貢獻是其他非耐久財 (以處方藥為主) 和機動車輛及零組件 (以二手輕型卡車為主)；服務消費支出成長主要是由醫療健(以門診服務為首) 以及食品服務和住宿。

此外，聯邦政府支出也有貢獻，受國防支出激增 14.9% 的推動，第三季聯邦政府支出增加 9.7%。然而政府支出持續成長也讓美國今年財政年度預算赤字超過 1.8 兆美元。

第三季對外貿易拖累經濟成長，該季進口額成長 11.2%(一部分是從 GDP 中減去)，低出口成長 8.9% 所帶來的經濟成長動能。

值得注意的是，第三季不含食品和能源的核心 PCE 物價指數第三季季增年率初值報 2.2%，高於市場預期的 2.1%，不過低於前值 2.8%。

第三季核心 PCE 略高於 Fed 通膨目標，但仍走在下行的路上。(圖：ZeroHedge)