美超微稱安永辭去會計師職務 早盤股價崩逾24%

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-30 22:08

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美超微 (Super Micro) 周三 (30 日) 早盤股價暴跌逾 28%，稍早該公司披露負責會計事務的安永會計師事務所 (Ernst & Young) 辭職，因與其在治理和董事會獨立性方面存在數月分歧，目前正在另覓新的獨立註冊會計師事務所合作。

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美超微周三盤前股價一度崩跌 35%。(圖：ZeroHedge)

安永會計師事務所在辭職信中表示，「不願與管理階層編製的財務報表扯上關係」。該會計師事務所也對董事會獨立於執行長梁見後 (Charles Liang) 和「其他管理層成員」的情況表示擔憂。

據了解，安永首次受聘對美超微 2024 會計年度進行審計，不過美超微迄今尚未公布今年的財務報表，目前正在接受美國當局調查。

外媒報導指出，審計師於 7 月下旬首次指出美超微的內部財務控制、治理和透明度問題，促使該公司任命一個特別董事會委員會來調查內部控制。

安永在辭職信中表示：「我們辭職是因為最近引起我們注意的資訊導致我們無法再依賴管理高層和審計委員會的陳述。」安永的擔憂是在一份針對美超微財務控制和會計實務的興登堡 (Hindenburg Research) 報告之前提出的。

美超微先前曾因其會計實務而與監管機構發生麻煩。2020 年，在監管機構指控其過早且不正確地記錄營收後，該公司向美國證券交易委員會 (SEC) 支付 1,750 萬美元的罰款。

美超微聘請 Cooley 律師事務所和一家法務會計師事務所來審查公司的內部控制。根據一份監管文件中表示，審查仍在進行中。