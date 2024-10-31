傳歐盟將對拼多多旗下電商平台Temu展開調查 恐面臨巨額罰款

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-31 00:08

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根據外媒周三 (30 日) 援引知情人士消息報導，由於歐盟擔憂拼多多 (PDD-US) 旗下電商平台「Temu」未能遏止線上銷售非法產品，因此將展開調查。倘若調查發現有違法行為，根據《數位服務法》(Digital Services Act, DSA)將處以該平台全球年營收 6% 的罰款。

據悉，歐盟執委會將對 Temu 啟動正式調查程序，調查其是否違反禁止非法網路活動的規定。歐盟當局可能會立刻公布調查消息，也可能會延後公告，因為當局正準備替換政治領導人。

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作為遏制網路危害努力的一部分，歐洲監管機構一直在打擊大型科技公司。根據歐盟的《數位服務法》，在該地區擁有超過 4,500 萬用戶的網路平台必須採取措施阻止虛假資訊和非法內容的傳播 (包括提供在歐盟非法的產品)，否則將面臨高達全球年收入 6% 的罰款。

對於上述報導，Temu 代表並未立即回應置評請求。在歐盟正式調查之後，Temu 有權提議採取補償措施以解決歐盟委員會的擔憂並避免可能的處罰。

據了解，歐盟 10 月 11 日要求 Temu 分享其如何處理其市場上的假冒或不安全產品的數據，隨後展開調查。歐盟當局當時表示，已要求「針對 Temu 上銷售非法產品的商人的存在和重新出現而採取的緩解措施的詳細資訊和內部文件」。

知情人士表示，Temu 迄今提供的資訊並不令人滿意，也沒有減輕歐盟的擔憂。

除了 Temu 之外，歐盟監管機構正積極運用其線上內容法規來對付平台巨擘。該委員會目前正在對 Meta Platforms(META-US)、阿里巴巴的全球速賣通 (AliExpress)、字節跳動的 TikTok、馬斯克的 X 進行《數位服務法》調查。

自從拼多多推出 Temu 以拓展全球市場以來，該平台取得爆炸式成長，其中包括 2023 年「超級盃」(Super Bowl) 廣告，該廣告迅速使其成為美國下載量最高的應用程式之一。另外 Temu 的限時搶購、類似遊戲的功能和低廉的價格吸引全球數十個國家的消費者。

不過，最近拼多多警告 Temu 可能會遇到困難，因為字節跳動的 TikTok 和阿里巴巴等競爭對手正在爭奪精打細算的購物者，亞馬遜 (AMZN-US) 也在策劃與 Temu 的產品競爭。