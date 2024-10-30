〈美股早盤〉主要指數走低 投資人聚焦企業財報與經濟數據

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-30 21:41

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美股主要指數周三 (30 日) 開盤走低，投資人評估憂喜參半的企業財報，以及美國第三季經濟成長、10 月就業市場數據。

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美國經濟在第三季強勁擴張，家庭和企業在全球逆風和 11 月大選前的不確定性面前巍然屹立。與此同時，美企招聘速度達到一年多來新高，顯示對工人的需求出乎意料地強勁。根據 ADP 研究所的數據，10 月份民間企業的就業人數增加了 23.3 萬人，遠超華爾街分析師預期。

其他消息方面，由於中東敵對局勢可望進一步緩和，國際油價在連續兩天下跌後穩定下來。貴金屬方面，交易員在大選前權衡可能出現的市場混亂，金價創下新高，另外被視為川普交易的比特幣，維持在 7.2 萬美元以上，即將突破 3 月的高點。

截至台北時間周三（30 日）21 時許：

焦點個股：

開拓重工 (CAT-US) 早盤股價下跌 4.47%，至每股 370.19 美元

「景氣金絲雀」開拓重工 (Caterpillar) 周三美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，由於借貸成本上升和頑強通膨影響導致建築機械需求放緩，該季業績遜於分析師預期，與此同時也下調今年全年營收預測，讓華爾街大失所望。

美超微 (SMCI-US) 早盤股價下跌 32.76%，至每股 33.03 美元

美超微 (Super Micro) 盤前股價一度暴跌 35%，此前該公司披露其審計師因與該公司在治理和董事會獨立性方面存在數月分歧而辭職。安永會計師事務所在辭職信中表示，「不願與管理階層編製的財務報表扯上關係」。

禮來 (LLY-US) 早盤股價下跌 13.18%，至每股 784.51 美元

禮來公司 (Eli Lilly) 第三季獲利和營收未達預期，並大幅下修全年調整後獲利財測，導致其股價盤前下跌約 10%。該製藥商目前預估全年調整後每股獲利在 13.02 至 13.52 美元間，低於先前每股 16.1 至 16.6 美元的預測，與此同時也下修今年營收預期的上限，目前預計銷售額在 454 至 460 億美元之間；先前的營收財測上限高達 466 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 ADP 就業新增 23.3 萬人，預期 11 萬人，前值 15.9 萬人

美國第三季 GDP 季增年率初值報 2.8%，預期 3%，前值 3%

美國第三季 PCE 季增年率初值報 3.7%，前值 2.8%

美國第三季核心 PCE 季增年率初值報 2.2%，預期 2.1%，前值 2.8%

華爾街分析：