〈財報〉建築業需求疲軟 開拓重工Q3業績黯淡

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-30 20:00

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「景氣金絲雀」開拓重工 (Caterpillar) 周三 (30 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，由於借貸成本上升和頑強通膨影響導致建築機械需求放緩，該季業績遜於分析師預期，與此同時也下調今年全年營收預測，讓華爾街大失所望。

最新業績與展望公布後，這家重型機械生產商周三盤前股價一度跌至 6 周低點。截稿前，開拓重工 (CAT-US) 周三盤前股價下跌 3.10%，每股暫報 375.50 美元，稍早一度下跌至 6 周低點，全因黯淡的業績和展望拖累。該股今年迄今累積上漲 31.1%，表現與道瓊指數一致。

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展望未來，該公司曾在 8 月表示預估今年全年營收會略低於去年，然而周三再度表示目前預測全年營收會再低一點，不過仍維持全年經調整後營益和每股獲利預期，因為價格上漲抵消需求放緩影響。

根據財報，開拓重工第三季 (截至 9/30) 營收年減 4.2% 至 161.1 億美元，低於分析師預估的 163.7 億美元，原因是由於機具設備銷量下滑；淨利降至 24.6 億美元，合每股 5.06 美元，不及去年同期的 27.9 億美元或每股 5.45 美元；經調整後每股獲利報 5.17 美元，不及分析師預估的 5.35 美元。

第三季營收按業務劃分，建築產業年減 9% 至 63.5 億美元、能源和運輸年增 5% 至 71.9 億美元、資源產業年減 10% 至 30.3 億美元。

市場認為，對持續通膨和農業收入下降的擔憂，讓美國機械製造商減少產品庫存，因經銷商試圖削減庫存水準，而製造成本上升也削弱利潤。另外在發布財報之際，開拓重工最大市場美國 11 月大選存在不確定性，中國的成長也令人擔憂。