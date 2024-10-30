美10月小非農就業超預期新增23.3萬人 創逾一年新高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-30 20:24
儘管美國 10 月遭受兩次颶風襲擊、數千名波音和港口工人罷工影響，但民間企業朝聘速度仍創下一年多以來新高，超預期的強勁表現表明美國就業市場仍保持健康。
美國周三 (30 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，10 月民間企業就業人數經季節調整後增加 23.3 萬人，創 2023 年 7 月以來新高，遠超經濟學家預期的 11 萬人，也優於 9 月上修後的 15.9 萬人，凸顯就業市場依然保有韌性。
根據報告，各產業招聘普遍成長，其中增幅最大的順序依次為教育和衛生服務 (新增 5.3 萬人)，貿易、運輸和公用事業 (新增 5.1 萬人)，建築、休閒與飯店業 (分別新增 3.7 萬人)，專業和商業服務 (新增 3.1 萬人)。
值得注意的是，製造業是唯一出現新增就業人數下滑的產業，10 月減少 1.9 萬人，因為飛機製造商波音 (BA-US) 自 9 月 13 日以來的罷工讓該公司 3.3 萬名工人缺勤。
另外，10 月新增就業人數主要集中在 500 人以上的企業，占總數的 14 萬；員工人數低於 50 人的企業變化不大，僅占總數的 4 千人。
除了企業招聘人數增加，薪資也比去年同期成長 4.6%，對於跳槽的人來說，薪資增幅放緩至 6.2%。
ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「即使在颶風過後復甦的情況下，10 月份就業成長依然強勁。隨著今年的結束，美國企業招募依然強勁而且具有廣泛的彈性。 」
最新報告讓外界對 10 月美國經濟可能放緩的預期相反，此前兩場颶風「海倫」(Helene) 和「米爾頓」(Milton) 重創佛州和北卡羅萊納州。
一些經濟學家暗示，10 月份的報告將是一個異常值，而聯準會 (Fed) 官員在下周的貨幣政策會議上基本上不會拿來參考。然而 ADP 的報告顯示，勞動市場一直保持穩定。
ADP 報告通常與美國勞工統計局 (BLS) 的非農數據相呼應，儘管如此，ADP 與 BLS 的就業市場報告仍存在很大差異，後者有包含政府工作人員。最新非農就業報告將於本周五 (11/1) 揭曉，市場預估 10 月非農新增就業人數為 10 萬人、失業率持穩在 4.1%。
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