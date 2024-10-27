本週操盤筆記：美10月非農就業報告、超級財報週、日銀利率決策

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-27 21:50

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本週重點國際財經大事包括：美國最新就業數據非農報告、ADP、職位空缺數將陸續出爐，與此同時聯準會 (Fed) 青睞的重磅通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數、美國第三季國內生產毛額 (GDP) 報告也將揭曉。此外還有日銀 (日本央行 / BOJ) 利率決策、美股七雄等企業公布財報。

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本週操盤筆記 (1028-1101)

1. 美國最新通膨、就業、製造業、GDP 數據

美國本週將公布多項關鍵經濟數據，通膨方面的有 9 月 PCE 物價指數，儘管 8 月份整體 PCE 同比增幅下降至 2.2%，但核心 PCE 物價指數當月年增幅攀升至 2.7%。這兩項數據很可能在 9 月份保持不變或略有下降。因此，通膨數據可能對 Fed 或投資人沒有特別的幫助。

不過本週公布的 10 月非農就業報告可能會起到決定性作用。在 9 月份穩定新增 25.4 萬非農就業人數之後，預料美國就業市場在 10 月份新增 14 萬就業人數，意味著就業市場放緩。儘管如此，失業率仍估將保持在 4.1%，而平均時薪月增幅料從 0.4% 略微放緩至 0.3%。

同樣重要的還有 ISM 製造業指數，預估該指數將從 47.2 升至 47.6。由於 Fed 現在更擔心的是就業市場而不是通膨，疲軟的就業數據可能會讓 Fed 的基調回到更鴿派的水準。

此外，美國也將揭曉第三季 GDP，市場預估成長 3%，與第二季持平。這不僅是高於平均水準的成長，而且亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 模型估計的成長 3.4%，因此意外上升的可能性比意外下降的可能性更大。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯與利率策略師 Thierry Wizman 表示：「假如美國的經濟數據沒有如此強勁，尤其是相對於其它國家，那麼 Fed 和其它央行的政策趨勢就不會出現如此明顯的差異，呈現相反方向，至少在語氣和措辭上。這正是推動美元走強的原因。」

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「我們對美國的經濟預期進行了一次大規模的重新調整，這個過程似乎已大致完成，Fed 的政策軌跡看起來更加合理，美國與其它主要經濟體之間的利率差異也在此穩定下來。」

知名機構 XM.Com 稱，任何表明美國經濟正在降溫的跡象都可能推高市場對未來幾次會議連續降息的押注。然而，如果經濟成長保持強勁，而且更明顯的是，PCE 顯示出某種黏性，那麼降息押注可能會受到進一步打擊。

2. 美股七雄等公司財報

3. 日銀利率決策

日銀在下週會議上可能維持利率不變，同時也可能發出更少鴿派的政策訊號，這是由於美國經濟衰退的擔憂減弱，並且有必要防止投機人過度壓低日元。美元對日元本週收盤大漲 281 點，漲幅 1.88%，報 152.31。

XM.Com 指出，儘管日銀決策者明確打算繼續貨幣政策正常化並進一步提高利率，但通膨似乎正穩定在該行 2.0% 的目標附近，降低進一步收緊政策的必要性。日銀總裁長植田和和其他董事會成員的最新評論表明不會升息。

彭博日前報導，植田和男稱日銀還有時間考慮下一步政策舉措，表明即使日元跌至近 3 個月低點也不會升息。他在華盛頓與二十國集團 (G20) 領導人會晤後對記者表示：「我相信我們 (日銀) 有足夠時間來制定政策決定。」