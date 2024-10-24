調查：日銀10月利率將按兵不動 12月或明年1月有升息可能

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-24 20:08

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日銀 (日本央行 / BOJ) 將於下周四 (31 日) 公布最新利率決策，目前經濟學家幾乎一致預期利率按兵不動，下次升息將在 12 月或明年 1 月，現在焦點放在 2024 財政年度通膨預測如何調整，還有日銀總裁植田和男對於升息及其影響因素的陳述。

根據外媒周四 (24 日) 公布的調查顯示，幾乎所有 53 位日銀觀察家都預測，該行將維持利率不變，約 53% 的人認為會在 12 月升息，而預估在明年 1 月升息的人數從 19% 攀升至 32%。

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既然「按兵不動」幾成定局，本次會議焦點在於日銀是否會調整其 7 月通膨風險預測，即「2024 會計年度 (至 2025 年 3 月) 物價升溫風險」的措辭會否移除。若措詞被移除，12 月升息預期可能會減弱。

另一個重點是，日銀總裁植田和男在記者會上的發言，分析預期他可能不會發表任何明確言論，同時重申如果央行通膨前景實現將升息的立場。此外，植田和男可能會強調海外經濟趨勢，特別是美國經濟趨勢仍然存在不確定性。

2024 財年物價升溫風險措辭是否改變至關重要

關於 10 月的展望報告，根據調查顯示，約 45% 的經濟學家認為日銀將堅持通膨升溫的風險評估，而 41% 的經濟學家預料央行將做出改變，另有 14% 的經濟學家表示很難判斷。

2024 年 4 月的展望報告曾指出，2024 財政年度的物價風險傾向上行，但整體而言是平衡的，但 7 月展望報告中的警告更為強烈稱：「2024 財政年度和 2025 財政年度的價格風險傾向上行」。

摩根士丹利 (MS-US) 在日前的報告中指出，若日銀在 10 月的展望報告中移除 2024 財政年度的物價上行風險，預估市場對 12 月升息的預期可能會有所減弱。

摩根士丹利認為，日銀可能會維持對 2024 和 2025 財政年度物價上行風險的看法。日銀執行董事 Takeshi Kato 曾在 10 月 22 日表示，在日元持續貶值的環境下，價格可能會受到更大影響。

植田和男會後記者會上談話有哪些看點？

除此之外，植田和男的發言也是萬眾矚目的焦點。摩根士丹利指出，植田和男可能會點出海外經濟趨勢，特別是美國經濟趨勢仍然存在不確定性、重申現有觀點，即如果潛在通膨率按照日本央行的展望上升，相應提高政策利率並調整貨幣寬鬆的程度將是合適的。

至於近期日元貶值，預料植田和男會強調隨著企業行為更多地轉向提高薪資和價格，匯率變動可能比過去更有可能影響物價。

摩根士丹利還說，如若日本自民黨和公明黨在 10 月 27 日的眾議院選舉中失去大量席位，導致股票市場波動增加，12 月升息的可能性會降低。