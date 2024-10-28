財務困窘之際 波音擬最快周一增資150億美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-28 14:20

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知情人士表示，波音預計將透過此次融資籌集超過 150 億美元，並補充說，該金額仍可能根據需求而增加。知情人士透露，波音公司的顧問一直在為此次發行尋找潛在投資者，這筆交易可能包括股票以及可轉債。

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波音於 10 月 23 日獲得美國證券交易委員會 (SEC) 的許可，可以出售高達 250 億美元的股權和債務，此舉可能有助於波音避免其信用評級下調至垃圾級。

知情人士表示，審議仍在進行中，發行時間等細節仍可能有所變動。波音代表拒絕置評。

數據顯示，波音此次 150 億美元的股票出售舉動，將是自軟銀集團在 2020 年出售其在 T-Mobile 美國公司部分股份以來，規模最大的股票發行活動。

波音公司需要資本注入來維持其投資級評級，並為其最終從目前已進入第七周的嚴重罷工中恢復提供資金。

波音預計第四季將使用約 40 億美元現金，這將使其全年自由現金流出達到約 140 億美元。這家飛機製造商預計，隨著其飛機工廠的重啟，包括其搖錢樹 737 Max 噴射客機的組裝線，預計明年上半年將繼續燒錢。

波音工廠工人上周投票拒絕了該公司最新的合約報價，其中包括 4 年內工資上​​漲 35%。執行長 Kelly Ortberg 在 10 月 11 日發給員工的備忘錄中表示，該公司計畫裁員約 10%，其中可能包括高階主管、經理和員工。