趁計程車機器人投資熱潮 Waymo成功籌集56億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-10-26 13:48

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在特斯拉 (TSLA-US) 帶動下，計程車機器人 (Robotaxi) 熱潮興起， 谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)旗下的無人駕駛公司 Waymo 周五 (25 日) 宣布成功籌集 56 億美元，為該公司有史以來最大的籌資活動。

此次投資輪由 Andreessen Horowitz、富達（Fidelity）、Perry Creek、銀湖（Silver Lake）、老虎全球（Tiger Global）及 T. Rowe Price 等多家知名投資機構參與，顯示出市場對無人駕駛技術的強勁需求。

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儘管 Waymo 為私有公司，但仍然在市場上出售股份。此次資金募集被稱為「超額認購」，意即對股份的需求超過了 Waymo 所發售的數量。儘管 Waymo 未透露 Alphabet 持有的股份比例及募資後的估值，但過去其估值曾達到約 500 億美元。

Waymo 與 Uber(UBER-US) 計劃 2025 年初在亞特蘭大和德州奧斯丁推出無人駕駛計程車服務，該服務將透過 Uber 的應用程式提供，預示著無人計程車公司將迎來進一步增長。目前，Waymo 每周已完成超過 10 萬次無人駕駛計程車行程。

相比之下，特斯拉的市值約為 8000 億美元，但仍主要以汽車業務為主。根據分析，特斯拉的汽車和能源儲存業務的合理估值約為每股 200 美元，而超過此數字的部分則可歸因於其他業務，包括無人計程車。根據這一邏輯，特斯拉的無人計程車業務估計價值約 1800 億美元。

特斯拉最近報告的第三季度財報超出市場預期，股價因此上漲 22%。儘管汽車業務表現優異，但管理層也提及計劃於 2025 年在加州和德州推出無人計程車服務。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）預計，特斯拉的駕駛輔助技術在 2025 年上半年將超過人類駕駛員的表現。

Waymo 與特斯拉的主要區別在於，Waymo 已經擁有數據顯示其無人駕駛系統在事故發生率上比人類駕駛減少了 75%。而特斯拉則是在駕駛者監控的情況下，不斷改進其現有的駕駛輔助產品。

隨著無人駕駛技術的發展，資金需求不斷上升。特斯拉在第三季度的資本支出達到 35 億美元，較去年同期增加約 10 億美元，部分資金用於增加 75% 的人工智慧計算能力。特斯拉利用人工智慧系統來訓練其無人駕駛汽車及未來計劃推出的人形機器人。