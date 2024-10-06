本週操盤筆記：美國9月CPI、特斯拉Robotaxi發表會、美股財報季開跑

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-06 21:50

‌



‌



本週操盤筆記 (1007-1011)

1. 美國 9 月 CPI、Fed 會議紀錄

根據上月公布數據，8 月 CPI 年增 2.5%、核心 CPI 月增率意外升至 0.3%，為 4 個月來最大漲幅。目前市場預估 9 月 CPI 年增 2.3%、月增 0.1%，均較 8 月有所放緩。

由於 9 月非農業數據大超預期，釋放更多經濟「軟著陸」的訊號，市場對今年內降息的預期大幅收斂，CPI 數據將揭示 Fed 對抗通膨最新成效。

非農業數據公布後，交易員取消 11 月降息 2 碼 (50 個基點) 的押注，對 Fed 未來 4 次會議降息幅度的預期不到 100 個基點；美銀 (BAC-US) 和摩根大通也將其對 Fed 在 11 月降息幅度的預期值從 2 碼下調至 1 碼(25 基點)。

BMO Capital Markets 的美國利率策略主管 Ian Lyngen 指出，如果通膨被證明仍具黏性的同時 10 月非農相對強勁，Fed 可能會暫時暫停降息。

Fed 本週也將揭曉最新會議紀錄，投資人將密切留意內容，從中尋找未來政策動態的蛛絲馬跡。

2. 特斯拉正式發表機器人計程車

特斯拉本週四 (10 日) 計劃正式推出機器人計程車。歷史上，特斯拉的重要新品活動都會帶來股價大幅波動。2016 年 3 月 Model 3 亮相後的幾天內，特斯拉股價上漲了 12%；2022 年人形機器人 Optimus 在 AI Day 上正式亮相後，特斯拉股價在幾天內下跌了 16%。

可以說，特斯拉此後的股價走勢將取決於馬斯克在週四「Robotaxi Day」上的表現。

3. 銀行股財報

上季財報顯示，摩根大通第二季創下美國銀行業史上最高的單季利潤，扣除與 Visa 交易相關的收益後，淨利潤為 131 億美元，合每股 4.26 美元，分析師預期為 4.26 美元。 Visa 交易 (V-US) 替該銀行 Q2 的利潤貢獻了約 80 億美元。