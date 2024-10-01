美9月ISM製造業指數報47.2 連續第六個月萎縮

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-01 23:04

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美國 9 月製造業活動連續第六個月萎縮，反映出訂單疲軟和就業市場放緩影響。不過有分析認為，同月新訂單指數有所改善、製造業投入價格指數降至 9 個月低點，再加上聯準會 (Fed) 開啟降息周期，暗示未來幾個月製造業經濟活動將會反彈。

具體來看，美國供應管理協會 (ISM) 周二 (10/1) 公布 9 月製造業指數報 47.2，低於經濟學家預期的 47.6，與 8 月前值持平，連續第六個月低於 50 榮枯線。

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美 9 月 ISM 製造業指數報 47.2，連續第六個月萎縮。(圖：ZeroHedge)

美國 9 月 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 46.1，前值 44.6

生產指數報 49.8，前值 44.8

僱傭指數報 43.9，前值 46.0

供應商交貨指數報 52.2，前值 50.5

存貨指數報 43.9，前值 50.3

客戶端存貨指數報 50.0，前值 48.4

價格指數報 48.3，前值 54.0

未完成訂單指數報 44.1，前值 43.6

出口訂單指數報 45.3，前值 48.6

原物料進口指數報 48.3，前值 49.6

圖：ISM

觀察報告細項，儘管 9 月新訂單指數和生產指數仍處在 50 榮枯線下，但較 8 月有所改善。其中新訂單指數連續第六個月萎縮，影響生產指數表現，同時也壓低了僱傭指數；9 供應商交貨指數升至 52.2，表明製造業交貨速度放緩。

9 月新訂單指數和生產指數仍處在 50 榮枯線下，但較 8 月有所改善。(圖：ZeroHedge)

通膨方面，9 月價格指數降至 48.3，回落至萎縮區間，較 8 月的 54.0 顯著降溫，創 2023 年 12 月以來新低，暗示未來通膨有望再進一步放緩，讓聯準會 (Fed) 得以繼續降息，防範就業市場惡化。

值得注意的是，這項調查是美東和墨西哥灣港口碼頭工人罷工之前進行，罷工可能會推高航運成本和進口價格。

製造業就業降溫速度加快，9 月僱傭指數從 8 月的 46.0 降至 43.9，連續第四個月萎縮。受訪者表示，公司繼續透過裁員、自然減員和凍結招聘來減少員工人數。

此外，9 月出口訂單指數從 8 月的 48.6 在降至 45.3，為今年 1 月以來最快萎縮速度；9 月存貨指數降至 43.9，自 8 月的榮枯線上 50.3 掉入萎縮區間，顯示生產商正在保持低庫存。

9 月製造業 PMI 終值連續第三個月萎縮

標普全球 (S&P Global) 同日公布 9 月製造業採購經理人 (PMI) 終值升至 47.3，略高於經濟學家預期與初值的 47.0，不過仍是第三個月萎縮，8 月前值為 47.9。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，9 月 PMI 調查帶來一連串令人失望的經濟指標，反映了美國經濟的健康狀況。由於新訂單大幅減少，工廠公布 15 個月來最大的單月產量降幅。隨生產商縮減營運產能，這反過來推動就業和投入物購買的進一步減少。

然而企業感覺到，至少部分需求下降可能是暫時的，因為在總統選舉造成的不確定性下，許多企業暫停了支出、投資和庫存建設。

與此同時，低利率的前景提升了對長期前景的信心，企業預估如果政治環境改善，借貸成本降低將重新點燃需求。因此，儘管目前的商業狀況惡化，但對未來一年的商業預期實際上有所改善。