Fed傳聲筒：9月非農報告關上11月再次降息2碼大門

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-05 02:00

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有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)財經記者 Nick Timiraos 周五 (4 日) 在美國 9 月非農數據公布後在社群媒體平台 X 發文表示，這份就業報告可能關上 11 月降息 2 碼 (50 個基點) 的大門。

Timiraos 推文表示 9 月非農是一份非常強勁的就業報告並且指出：新增就業人數為 25.4 萬人、失業率降至 4.1%、7 月和 8 月的合計上修人數多達 7.2 萬人。用 3 個月平均值估算，8 月的就業人數成長從 11.6 萬人上調至 14 萬人，9 月的就業人數成長為 18.6 萬人。

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圖片擷取自 Nick Timiraos 的 X

薪資方面，9 月平均每小時升入年增 4%，高於市場預期與前值，不過 Timiraos 指出，平均每周收入則下滑..4%。

圖片擷取自 Nick Timiraos 的 X

另外，9 月民間企業員工的每周總薪資指數─結合招聘、薪資和工時─年增 4.8%，低於去年的增幅並且接近新冠疫情前經濟擴張時期的水準。

圖片擷取自 Nick Timiraos 的 X

Timiraos 點評稱，9 月非農就業報告可能會關閉下個月 Fed 貨幣政策會議上再次降息 2 碼的可能性，同時保持官員們按計畫降息 1 碼 (25 個基點) 的步伐。

Timiraos 指出，Fed 上個月開始降息，以超出常規的降息 2 碼當作起手式，主因是今夏溫和的通膨數據和就業市場降溫跡象讓決策認為降息方面可能有些滯後。