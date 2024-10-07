爆了！華為、蘋果 在中國國慶連假全都加價賣 要買基本靠搶
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-07 10:00
華強北，素有「中國電子第一街」之稱。今年十一國慶黃金周期間，在深圳以舊換新補貼政策、華為 Mate XT 非凡大師、蘋果 (AAPL-US) iPhone 16 等新手機催動下，華強北也迎來了消費熱潮，各大廣場擠滿了消費者。
「三折螢幕手機目前店裡還沒有，萬象天地和寶安太古城那邊有展示。不過現在哪裡都沒有現貨的，需要在網上預約去搶，你在網上買，也是要加價才能買到，黃牛都在炒。」華強北一名華為授權體驗店銷售人員表示。
據《證券時報》上周五（4 日）報導，華為 Mate XT 非凡大師手機仍「一機難求」，線上每天會放開一定數量的名額，「購買基本靠搶」。深圳多家華為授權體驗店不僅缺貨，連展示機都缺。
什麼時候三折手機不再缺貨？上述銷售人員傳授了經驗：「你在京東、淘寶、天貓，只要看到不是官方門店的，都是加價很高的，這就說明了線下缺貨。什麼時候只加（價）（人民幣，下同）一兩百，或者跟官網價格一樣，就說明線下不缺貨了，你就能買到了。」
「門市裡面什麼時候有貨還不確定，我聽到的消息是說，今年只發 100 萬台的貨，但是之前預約人數都超過 700 萬了，貨是很緊張的。」該銷售人員表示。
官方渠道沒有貨，黃牛手中又是什麼情況？在華強北賽格廣場，有黃牛說，華為 Mate XT 非凡大師現在普遍加價 3,000～4,000 元，其中瑞紅顏色的溢價比黑色更高。
以華為 Mate XT 非凡大師 1TB 版本為例，原價 23,999 元，但二手市場價格超過 27,000 元。
「之前幾十萬一部都有人買。因為這個手機產能跟不上，會一直供不應求，價格不會下來得那麼快。」上述黃牛表示。
除了華為，iPhone 16 系列也出現缺現貨的情況。一名華強北蘋果專賣店工作人員說：「現在各個型號和顏色店裡都有貨，不過全都要加價才能買到，不加價的地方都缺現貨。」
上述門市 iPhone 16 基礎款系列溢價 600 元到 900 元不等，iPhone 16 Pro 系列溢價 1,000 元到 1,500 元不等。
在二手市場，也有許多店鋪高價回收 iPhone 16 系列。
不過，有店鋪提供的報價單顯示，二手港版 iPhone 16 系列已經普遍跌破發行價，降價 49 元至 1,049 元不等，僅部分機型的部分顏色，消費者需要加價購買。
國行版和港版 iPhone 16 有何區別？上述店鋪老闆表示：「國行版 iPhone 16 不支援 Apple Intelligence 功能，港版則支援。國行版 Magsafe 無線充電最高只支援 15W，港版支援 25W 功率。」
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