爆了！華為、蘋果 在中國國慶連假全都加價賣 要買基本靠搶

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-07 10:00

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華強北，素有「中國電子第一街」之稱。今年十一國慶黃金周期間，在深圳以舊換新補貼政策、華為 Mate XT 非凡大師、蘋果 (AAPL-US) iPhone 16 等新手機催動下，華強北也迎來了消費熱潮，各大廣場擠滿了消費者。

「三折螢幕手機目前店裡還沒有，萬象天地和寶安太古城那邊有展示。不過現在哪裡都沒有現貨的，需要在網上預約去搶，你在網上買，也是要加價才能買到，黃牛都在炒。」華強北一名華為授權體驗店銷售人員表示。

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據《證券時報》上周五（4 日）報導，華為 Mate XT 非凡大師手機仍「一機難求」，線上每天會放開一定數量的名額，「購買基本靠搶」。深圳多家華為授權體驗店不僅缺貨，連展示機都缺。

「門市裡面什麼時候有貨還不確定，我聽到的消息是說，今年只發 100 萬台的貨，但是之前預約人數都超過 700 萬了，貨是很緊張的。」該銷售人員表示。

官方渠道沒有貨，黃牛手中又是什麼情況？在華強北賽格廣場，有黃牛說，華為 Mate XT 非凡大師現在普遍加價 3,000～4,000 元，其中瑞紅顏色的溢價比黑色更高。

以華為 Mate XT 非凡大師 1TB 版本為例，原價 23,999 元，但二手市場價格超過 27,000 元。

「之前幾十萬一部都有人買。因為這個手機產能跟不上，會一直供不應求，價格不會下來得那麼快。」上述黃牛表示。

除了華為，iPhone 16 系列也出現缺現貨的情況。一名華強北蘋果專賣店工作人員說：「現在各個型號和顏色店裡都有貨，不過全都要加價才能買到，不加價的地方都缺現貨。」

上述門市 iPhone 16 基礎款系列溢價 600 元到 900 元不等，iPhone 16 Pro 系列溢價 1,000 元到 1,500 元不等。

在二手市場，也有許多店鋪高價回收 iPhone 16 系列。

不過，有店鋪提供的報價單顯示，二手港版 iPhone 16 系列已經普遍跌破發行價，降價 49 元至 1,049 元不等，僅部分機型的部分顏色，消費者需要加價購買。