美9月非農報告強勁、失業率降溫 經濟軟著陸前景光明

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-04 23:00

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美國 9 月就業人數超預期成長，創今年 3 月以來最大單月增幅、失業率意外下滑，同時薪資加速成長，不僅緩解就業市場惡化擔憂，也降低聯準會 (Fed) 在 11 月再次降息 2 碼 (50 個基點) 的可能性。有分析指出，美國經濟軟著陸前景更加光明，雖然現在認為 Fed 已穩住就業市場仍為時過早，但 11 月會上很有可能只會降息 1 碼。

利率期貨市場目前預估，Fed 在明年年中之前的貨幣政策會議上每次都將降息 1 碼 (25 個基點)，把基準利率降至 3.25% 至 3.5% 左右，交易員放棄先前對 Fed 在 11 月降息 2 碼的押注。

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美國勞工統計局 (BLS) 周五 (4 日) 公布數據顯示，美國 9 月非農就業人數新增 25.4 萬人，創今年 3 月以來最大單月增幅，遠超所有經濟學家預期的 14.7 萬人。值得注意的是，7、8 月非農新增就業人數雙雙上修，8 月自 14.2 萬人上修至 15.9 萬人、7 月從 5.5 萬人大幅上修至 14.4 萬人，兩個月合計上修 7.2 萬人。

美國 9 月非農就業人數新增 25.4 萬人，創今年 3 月以來最大單月增幅。(圖：Zerohedge)

7、8 月非農新增就業人數雙雙上修，兩個月合計上修 7.2 萬人。(圖：Zerohedge)

觀察報告細項，9 月餐飲方面新增就業人數最多，為 6.9 萬人，而過去 12 個月平均新增就業人數僅 1.4 萬人。另外，醫療保健產業一直是就業成長的領頭羊，在 9 月新增 4.5 萬就業人數、政府部門新增 3.1 萬人，其他名列前茅的產業包括：社會救助 2.7 萬人、建築業 2.5 萬人。

9 月餐飲方面新增就業人數最多。(圖：Zerohedge)

美國 9 月失業率報 4.1%，低於市場預期與 8 月前值的 4.2%。一項更為全面的失業率衡量指標 (包括找工作灰心的人和經濟原因從事兼職工作的人) 下降至 7.7%，為一年以來首降。

美國 9 月失業率降至 4.1%。(圖：Zerohedge)

一項更為全面的失業率衡量指標出現一年來首降。(圖：Zerohedge)

在就業市場數據強勁推動下，9 月薪資也加速成長。具體來看，9 月平均每小時薪資年增 4.0%，創 5 月以來新高，高於市場預期的 3.8%，也高於修正後前值 3.9%，按月來看成長 0.4%，高市場預期的 0.3%，前值上修至 0.5% 。

就業市場強勁 釋出經濟軟著陸訊號

先前一系列數據顯示美國就業市場降溫，讓這次非農報告成為眾所矚目的焦點，決策者和投資人以此評估是否釋出更多美國經濟能軟著陸的訊號。

Fed 主席鮑爾在本周一表示，先前降息 2 碼的原因是就業市場在過去一年降溫，儘管依然穩健。他也說不需要看到就業市場進一步降溫，才能實現 2% 通膨目標。

有「Fed 傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 財經記者 Nick Timiraos 評論稱這是一份非常強勁的就業數據。用 3 個月的平均值來計算，8 月就業人數成長從 11.6 萬上修至 14 萬、9 月就業人數成長為 18.6 萬。

此外有市場分析認為，這份可靠的報告對美國副總統賀錦麗來說是個好消息，因為她即將進入總統競選的最後幾個星期，這次競選的重點是選民對經濟的看法。

波音罷工可能影響 10 月數據

值得注意的是，10 月就業報告將包括上個月約 3.3 萬名波音廠工人罷工的影響。另一場由美國碼頭工人發起的大規模罷工在經歷了 3 天後結束，可能不會對 10 月的就業數據產生直接影響。

然而，另一個問題是颶風「海倫」，它在美國東南部大片地區造成了人員傷亡和破壞。這裡的部分地區正在努力重新開放道路和恢復供電，這表明企業需要時間才能恢復。

專家看法

MacroPolicy Perspectives 的資深經濟學家 Laura Rosner-Warburton 表示，Fed「有更大的機會把事情做對，而不是落後於曲線」她指出，這些數據降低了再次降息 2 碼的可能性。Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 也說 Fed 在放寬政策方面會謹慎得多。

嘉信理財 (Charles Schwab) 首席固定收益策略師 Kathy Jones 在談到這份報告時表示：「這是全面的『哇』，比預期強勁得多。最重要的是，這是一份非常好的報告。」

市場反應

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 11 月降息 1 碼的機率為 94.5%、降息 2 碼的機率為 5.5%。