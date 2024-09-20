美銀策略師：降息加劇美股泡沫風險 債券、黃金更具吸引力
鉅亨網編譯段智恆 2024-09-20 23:30
美銀 (BAC-US) 首席策略師 Michael Hartnett 表示，聯準會 (Fed) 首輪降息激發的興奮情緒正在加劇美股泡沫風險，考慮到經濟衰退和通膨反撲的風險，債券和黃金再度成為有吸引力的避險工具。
Hartnett 在最近的報告中表示，現在美股正在消化 Fed 將進一步降息以及 2025 年底標普 500 指數成分股獲利成長 18% 的預期。
他在報告中寫道：「風險並沒有好到哪裡去，因此投資人被迫追逐。「泡沫風險」正在捲土重來，現在應該逢低買進債券和黃金。」
唱空美股的不只美銀，新加坡主權財富基金 GIC 首席投資長 Jeffrey Jaensubhakij 警告，在通膨風險上升的情況下，Fed 大幅降息後的市場繁榮景象可能只是曇花一現。而美股美債走勢分裂，債市釋放「經濟衰退」訊號，股市卻傳遞「經濟加速」預期，二者只有一個是對的。
Hartnett 也表示，在經濟軟著陸的情況下，美國以外的股票和大宗商品是更佳投資標的，後者也是避險通膨的常用手段之一。 Hartnett 指出，其他國家股市價格較便宜且開始跑贏美股。
歐美股市昨 (19 日) 集體大漲後，周五 (20 日) 明顯回落，那指期貨、標普 500 指數期貨小幅下跌，歐洲斯托克 600 指數跌幅擴大至 1%，投資人情緒更加謹慎。
由於經濟衰退風險持續存在，Hartnett 今年以來一直秉持看多美債的立場，認為隨著未來 12 個月內貨幣政策會變得更加寬鬆。事實證明他的預測是準確的，自 Hartnett 唱好美債以來，10 年期美債殖利率已經累計下跌 100 基點，一度跌至年內新低。
Hartnett 也在先前的報告中表示，黃金是「抵禦 2025 年通膨再加速的最佳避險工具」，和 2021 年、2022 年一樣，黃金通過晉升為表現最佳的資產為這兩年間爆炸式通膨提供預警訊號，預估金價預計將漲至 3,000 美元 / 盎司。
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