美銀策略師：降息加劇美股泡沫風險 債券、黃金更具吸引力

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-20 23:30

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美銀 (BAC-US) 首席策略師 Michael Hartnett 表示，聯準會 (Fed) 首輪降息激發的興奮情緒正在加劇美股泡沫風險，考慮到經濟衰退和通膨反撲的風險，債券和黃金再度成為有吸引力的避險工具。

Hartnett 在最近的報告中表示，現在美股正在消化 Fed 將進一步降息以及 2025 年底標普 500 指數成分股獲利成長 18% 的預期。

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唱空美股的不只美銀，新加坡主權財富基金 GIC 首席投資長 Jeffrey Jaensubhakij 警告，在通膨風險上升的情況下，Fed 大幅降息後的市場繁榮景象可能只是曇花一現。而美股美債走勢分裂，債市釋放「經濟衰退」訊號，股市卻傳遞「經濟加速」預期，二者只有一個是對的。

Hartnett 也表示，在經濟軟著陸的情況下，美國以外的股票和大宗商品是更佳投資標的，後者也是避險通膨的常用手段之一。 Hartnett 指出，其他國家股市價格較便宜且開始跑贏美股。

歐美股市昨 (19 日) 集體大漲後，周五 (20 日) 明顯回落，那指期貨、標普 500 指數期貨小幅下跌，歐洲斯托克 600 指數跌幅擴大至 1%，投資人情緒更加謹慎。

由於經濟衰退風險持續存在，Hartnett 今年以來一直秉持看多美債的立場，認為隨著未來 12 個月內貨幣政策會變得更加寬鬆。事實證明他的預測是準確的，自 Hartnett 唱好美債以來，10 年期美債殖利率已經累計下跌 100 基點，一度跌至年內新低。