〈美股早盤〉三巫日來臨、財報壞消息沖淡降息樂觀情緒 主要指數小幅走低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-20 21:44
美股主要指數周五 (20 日) 開盤小幅走低，由於一些企業財報壞消息沖淡美國央行降息帶來的樂觀情緒，投資人情緒受影響而有所退縮。與此同時，交易員也準備迎接季節性的「三巫日」，屆時與股票、指數選擇權和期貨相關的衍生性合約將到期，這可能會放大市場波動。
截稿前，道瓊工業指數跌 0.06%，那斯達克綜合指數跌 0.07%，標普 500 指數跌 0.15%，費城半導體指數跌近 1%。
美股主要指數期貨周五開盤前小幅走低，標普 500 指數期貨跌約 0.2%，從 2024 年第 39 個歷史新高回落，原因是一些企業財報壞消息沖淡降息帶來的樂觀情緒，聯邦快遞 (FDX-US) 警告業務成長放緩且上季獲利大幅下滑，該股開盤續跌逾 13%。
聯準會 (Fed) 本周大膽降息 2 碼 (50 個基點)，提振市場對其能夠實現軟著陸的信心，但聯邦快遞等公司發出的警告突顯出美國經濟面臨的風險依然存在。
德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 策略師 Jim Reid 表示：「儘管目前市場一片樂觀，但很明顯，表面之下仍隱藏著一些擔憂。特別是，期貨價格繼續反映出 Fed 的降息步伐比周三點陣圖所暗示的更為激進，因此投資人認為，如果經濟下行風險成真，他們可能需要加快降息步伐。」
在美銀 (BAC-US) 的 Michael Hartnett 看來，Fed 降息後股市的樂觀情緒加劇泡沫風險，讓債券和黃金成為抵禦經濟衰退或再度通膨的誘人避險工具。
這位策略師說，目前股市反映出 Fed 將進一步放寬政策，到 2025 年底標普 500 指數成分股公司的獲利將增加 18% 左右。 Hartnett 在一份報告中寫道：「就風險而言，沒有比這更好的了，因此投資者被迫追逐反彈。」
他還表示，美國以外的股票和大宗商品是實現可能的經濟軟著陸的好方法，後者是避險通貨膨脹的工具。另外國際股市價格較低，並開始跑贏美國股市。
與此同時，交易員也準備迎接季節性的「三巫日」(triple witching)，屆時與股票、指數選擇權和期貨相關的衍生性合約將到期，這可能會放大市場波動。根據衍生性商品分析公司 Asym 500 估計，約有 5.1 兆美元將於周五到期。
選擇權到期之際，正值基準指數重新平衡。這種集中到期可能會導致市場波動性增加，因為交易員會關閉、展期或避險他們即將到期的合約，這通常會導致價格異常波動和交易量增加。
截至台北時間周五（20 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 68.05 點或 0.16%，暫報 41,957.14 點
- 那斯達克綜合指數下跌 2.37 點或 0.01%，暫報 18,011.61 點
- 標普 500 指數下跌 10.28 點或 0.18%，暫報 5,703.36 點
- 費半下跌 46.05 點或 0.91%，暫報 5,020.60 點
- 台積電 ADR 下跌 0.42% 至每股 175.48 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 3.736%
- 紐約輕原油下跌 0.42% 至每桶 71.65 美元
- 布蘭特原油下跌 0.61% 至每桶 74.42 美元
- 黃金上漲 0.85% 至每盎司 2,636.80 美元
- 美元指數升至 100.385
焦點個股：
星座能源 (CEG-US) 早盤股價上漲 15.55%，至每股 240.93 美元
根據《CNBC》周五報導，美國能源公司星座能源 (Constellation Energy) 計畫重啟位於賓州的三哩島核電廠並且將把電力出售給微軟，此舉顯示科技產業在建設資料中心支撐人工智慧 (AI) 的過程中，對電力龐大的需求。
艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 3.01%，至每股 803.24 美元
摩根士丹利周五下修電腦晶片設備製造商艾斯摩爾的獲利預期；成為在記憶體晶片市場疲軟以及對中國晶片製造商和英特爾 (INTC-US) 需求的擔憂之後，最新一家下修財測的券商。
VinFast(VFS-US) 早盤股價下跌 3.38%，至每股 3.83 美元
越南電動車製造商 VinFast 周五發布財報指出，由於雄心勃勃的亞洲擴張導致成本上升，第 2 季虧損進一步擴大。但根據其交易所備案文件，其收入仍呈上升趨勢。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
美國投資機構 Fundstrat 分析師最新警告，儘管 Fed 周三的大幅降息利多美股，但在 11 月正式大選前應繼續保持謹慎，股市的走勢仍有很多不確定性。他指出，由於選舉相關的波動即將到來，建議投資工業、金融和小型股等周期性股票。
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