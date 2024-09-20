〈美股早盤〉三巫日來臨、財報壞消息沖淡降息樂觀情緒 主要指數小幅走低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-20 21:44

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美股主要指數周五 (20 日) 開盤小幅走低，由於一些企業財報壞消息沖淡美國央行降息帶來的樂觀情緒，投資人情緒受影響而有所退縮。與此同時，交易員也準備迎接季節性的「三巫日」，屆時與股票、指數選擇權和期貨相關的衍生性合約將到期，這可能會放大市場波動。

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美股主要指數期貨周五開盤前小幅走低，標普 500 指數期貨跌約 0.2%，從 2024 年第 39 個歷史新高回落，原因是一些企業財報壞消息沖淡降息帶來的樂觀情緒，聯邦快遞 (FDX-US) 警告業務成長放緩且上季獲利大幅下滑，該股開盤續跌逾 13%。

聯準會 (Fed) 本周大膽降息 2 碼 (50 個基點)，提振市場對其能夠實現軟著陸的信心，但聯邦快遞等公司發出的警告突顯出美國經濟面臨的風險依然存在。

德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 策略師 Jim Reid 表示：「儘管目前市場一片樂觀，但很明顯，表面之下仍隱藏著一些擔憂。特別是，期貨價格繼續反映出 Fed 的降息步伐比周三點陣圖所暗示的更為激進，因此投資人認為，如果經濟下行風險成真，他們可能需要加快降息步伐。」

在美銀 (BAC-US) 的 Michael Hartnett 看來，Fed 降息後股市的樂觀情緒加劇泡沫風險，讓債券和黃金成為抵禦經濟衰退或再度通膨的誘人避險工具。

這位策略師說，目前股市反映出 Fed 將進一步放寬政策，到 2025 年底標普 500 指數成分股公司的獲利將增加 18% 左右。 Hartnett 在一份報告中寫道：「就風險而言，沒有比這更好的了，因此投資者被迫追逐反彈。」

他還表示，美國以外的股票和大宗商品是實現可能的經濟軟著陸的好方法，後者是避險通貨膨脹的工具。另外國際股市價格較低，並開始跑贏美國股市。

與此同時，交易員也準備迎接季節性的「三巫日」(triple witching)，屆時與股票、指數選擇權和期貨相關的衍生性合約將到期，這可能會放大市場波動。根據衍生性商品分析公司 Asym 500 估計，約有 5.1 兆美元將於周五到期。

選擇權到期之際，正值基準指數重新平衡。這種集中到期可能會導致市場波動性增加，因為交易員會關閉、展期或避險他們即將到期的合約，這通常會導致價格異常波動和交易量增加。

截至台北時間周五（20 日）21 時許：

焦點個股：

星座能源 (CEG-US) 早盤股價上漲 15.55%，至每股 240.93 美元

根據《CNBC》周五報導，美國能源公司星座能源 (Constellation Energy) 計畫重啟位於賓州的三哩島核電廠並且將把電力出售給微軟，此舉顯示科技產業在建設資料中心支撐人工智慧 (AI) 的過程中，對電力龐大的需求。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 3.01%，至每股 803.24 美元

VinFast(VFS-US) 早盤股價下跌 3.38%，至每股 3.83 美元

越南電動車製造商 VinFast 周五發布財報指出，由於雄心勃勃的亞洲擴張導致成本上升，第 2 季虧損進一步擴大。但根據其交易所備案文件，其收入仍呈上升趨勢。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：