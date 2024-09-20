需求疲軟且財測黯淡 FedEx盤前重挫逾13%

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-20 20:00

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快遞巨擘聯邦快遞 (FedEx) 周五 (20 日) 盤前股價重挫逾 13%，此前該公司下調全年營收預期並公布上季獲利大幅下滑，原因是注重成本的工業客戶選擇更便宜的快遞服務，而非快速但昂貴的服務。

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被視為全球經濟貿易景氣風向球的聯邦快遞昨 (19 日) 表示，由於企業利潤豐厚的優先運輸需求減弱，讓其獲利承壓。與此同時，高借貸利率和充滿挑戰的宏觀環境迫使消費者控制支出。

聯邦快遞執行長蘇布拉瑪尼亞 (Raj Subramaniam) 表示工業需求低於預期，形容是「甚具挑戰的一季」。

展望未來，聯邦快遞目前預估 2025 會計年度營收將以較低的個位數百分比成長，而此前該公司預測成長率為個位數左右。不只如此，該公司還將全年經調整後每股獲利上限下調至每股 20 至 21 美元，此前預測區間為每股 20 至 22 美元。

Baird 分析師 Garrett Holland 在一份報告中稱，EPS 區間的低端反映出定價環境繼續競爭激烈，工業經濟仍面臨挑戰的假設。

該公司已經開始一項複雜的重組，旨在削減數十億美元的間接成本，提高營運效率。

AJ Bell 投資主管 Russ Mould 表示：「盈利能力的壓力表明，聯邦快遞在新冠疫情期間迅速擴張以滿足額外需求後，仍遠未調整成本基礎。」