需求疲軟且財測黯淡 FedEx盤前重挫逾13%
鉅亨網編譯段智恆 2024-09-20 20:00
快遞巨擘聯邦快遞 (FedEx) 周五 (20 日) 盤前股價重挫逾 13%，此前該公司下調全年營收預期並公布上季獲利大幅下滑，原因是注重成本的工業客戶選擇更便宜的快遞服務，而非快速但昂貴的服務。
截稿前，聯邦快遞 (FDX-US) 周五盤前股價重挫 13.58%，每股暫報 259.59 美元。
被視為全球經濟貿易景氣風向球的聯邦快遞昨 (19 日) 表示，由於企業利潤豐厚的優先運輸需求減弱，讓其獲利承壓。與此同時，高借貸利率和充滿挑戰的宏觀環境迫使消費者控制支出。
聯邦快遞執行長蘇布拉瑪尼亞 (Raj Subramaniam) 表示工業需求低於預期，形容是「甚具挑戰的一季」。
展望未來，聯邦快遞目前預估 2025 會計年度營收將以較低的個位數百分比成長，而此前該公司預測成長率為個位數左右。不只如此，該公司還將全年經調整後每股獲利上限下調至每股 20 至 21 美元，此前預測區間為每股 20 至 22 美元。
Baird 分析師 Garrett Holland 在一份報告中稱，EPS 區間的低端反映出定價環境繼續競爭激烈，工業經濟仍面臨挑戰的假設。
該公司已經開始一項複雜的重組，旨在削減數十億美元的間接成本，提高營運效率。
AJ Bell 投資主管 Russ Mould 表示：「盈利能力的壓力表明，聯邦快遞在新冠疫情期間迅速擴張以滿足額外需求後，仍遠未調整成本基礎。」
聯邦快遞也正在逐步減少其最大客戶美國郵政管理局 (United States Postal Service) 的合約業務，預估本會計年度的合約損失將使其收入減少 5 億美元。
- 9/19免費實體講座教你ETF實戰技巧
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 電影《大賣空》本尊收回川普勝選預測 稱美國大選難分勝負
- 英鎊觸及兩年新高後 分析師紛紛釋出警訊
- 消費者支出疲軟 美連鎖折扣商店Dollar Tree下調全年財測
- 〈財報〉金寶湯上季業績遜預期 但看好未來展望
上一篇
下一篇