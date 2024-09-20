英鎊觸及兩年新高後 分析師紛紛釋出警訊

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-20 19:30

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英鎊領先其他貨幣的漲勢在本周又獲得新刺激，然而摩根大通私人銀行 (J.P. Morgan Private Bank)、道赴銀行環球市場(State Street Global Markets) 和 Jefferies 的策略師表示，這些漲勢越來越脆弱。

英國央行 (BOE / 英格蘭銀行) 昨(19 日)宣布維持利率不變，此前美國聯準會 (Fed) 大幅降息 2 碼 (50 個基點)，讓英鎊兌美元升至 2022 年 3 月以來新高。英鎊今年在 10 國集團(G10) 中一直表現最好，對英鎊進一步走強的押注接近 10 年來的最高水準。

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但英國上半年的經濟成長乏力，加上 10 月工黨可能緊縮預算，意味著前方烏雲密布——這增加英國央行需要加快降息步伐以保護經濟的可能性，同時也消除支撐英鎊的一個關鍵支柱。

道富銀行 EMEA 宏觀策略主管 Tim Graf 表示：「我認為英鎊兌美元正在靠借來的時間生存。最終，我認為英鎊兌美元匯率將在 3 到 6 個月內走低。」

在其他央行加快量化寬鬆 (QE) 步伐之際，英國央行漸進式降息意味著，對於尋求獲得更高相對回報的投資人而言，英鎊已成為一個擁擠的投資目的地。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的部位數據顯示，避險基金和其他槓桿基金持有的支持英鎊押注在 7 月飆升後，目前徘徊在 2014 年以來的最高水準附近。過去一個月，機構投資人成為一年來最看好英鎊的投資人。

摩根大通私人銀行全球市場策略師 Matthew Landon 表示：「在短期內追高這些走勢沒有什麼意義。」

英鎊周五交易價為 1.33 美元，匯豐控股公司的策略師表示，英鎊目前的水準「看起來不可持續」。

據熟悉相關交易的外匯交易員說，隨著英鎊兌歐元逼近兩年來新高，避險基金一直在買入防範選擇權市場進一步走強的保護措施。

英鎊兌美元的匯率已經比 1.30 美元高出 2.5% 左右，策略師預估英鎊兌美元匯率將在今年底達到這一水準。雖然未來幾周可能會進一步上漲至 1.35 美元，但紐約 Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示對進一步上漲持「謹慎」態度。

Bechtel 說：「英鎊兌美元可能還有一點上行空間，但不會太多。」

市場預估英國央行在年底前的降息幅度僅 40 個基點，遠低於 Fed 的 70 個基點。越來越多的策略師認為，英國央行明年可能需要降息幅度超過 Fed。

有些人預測下個月的英國「緊縮預算」將會增加稅收和削減開支，這在短期內對經濟沒有幫助。