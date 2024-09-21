Fed理事鮑曼：大幅降息可能被曲解成央行已戰勝通膨

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-21 02:30

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美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周五 (20 日) 表示，由於通膨仍高於 2% 目標，本周大幅降息 2 碼 (50 個基點) 可能會被外界解讀為提前宣布戰勝通膨。她在這次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上反對降息 2 碼，支持降息 1 碼(25 個基點)。

鮑曼是自 2005 年以來第一位反對利率變動的理事。她於周三投票反對其他委員將利率下調 2 碼的決定，表示自己傾向降息 1 碼。FOMC 的投票結果是 11 比 1。

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她在聲明中說：「委員會更大的政策行動 (降息) 可能被解讀為提前宣布我們在物價穩定任務上取得了勝利。 我相信，以有節制的步伐向更中性的政策立場邁進，將確保在將通膨降至 2% 的目標方面取得進一步進展。 」

同日稍早，Fed 另一位理事華勒 (Christopher Waller) 表示，近幾周有利的通膨數據是他支持大幅降息的原因。他在接受《CNBC》採訪時說 Fed 青睞的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數——過去三個月的折合年成長率不到 1.8% ，低於 Fed 的目標 2%。

華勒說：「讓我更擔心的是，通膨比我想像的要溫和。」此番言論透露他對經濟成長放緩的擔憂，同時也表示若有必要會支持再次大幅降息，特別是就業市場方面的惡化。

然而鮑曼的看法與華勒形成鮮明對比，鮑曼仍擔心強勁的需求可能會繼續推動物價上漲。