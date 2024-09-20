星座能源公司擬重啟三哩島核電廠 賣電給微軟滿足AI所需動力

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-20 20:40

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星座能源周五宣布預估三哩島核電廠的 1 號反應爐將於 2028 年恢復運行，不過需要獲得美國核能管理委員會 (Nuclear Regulatory Commission, NRC) 的批准。該公司還打算申請將工廠營運延長到至少 2054 年。

由於核電在經濟方面難以與廉價的天然氣和綠能競爭，三哩島核電廠的 1 號反應爐於 2019 年停止營運。據了解，三哩島曾在 1979 年發生核洩露事故，通常簡稱「三哩島事件」，是美國商業核電歷史上最嚴重的一次事故，不過與這次重啟的 1 號反應爐無關，是不同的反應爐。

報導指出，微軟將從該工廠購買電力，以配合其資料中心消耗的無碳電力。Constellation 將與微軟的協議描述為該核電廠營運商簽署的最大的電力購買協議。

星座能源公司執行長 Joe Dominguez 在周五上午的電話會議上告訴投資人：「這一決定是核能作為清潔可靠再生能源的最有力象徵。」

隨著科技業大力發展 AI，資料中心的電力需求預估將在未來幾十年激增，可能會對電網造成壓力。儘管各方估計不一，但高盛預測，到 2030 年，資料中心將消耗美國總電力需求的 8%，而目前這一比例為 3%。

因此科技公司正在尋找核電，以滿足不斷成長的電力需求，同時堅持其氣候目標。今年 3 月，亞馬遜網路服務公司 (AWS) 從能源公司 Talen Energy Corporation 手中收購了一個資料中心園區，該園區將由同樣位於賓州的 Susquehanna 核電廠提供電力，這是首筆此類交易。

在長達十年的核反應爐關閉浪潮之後，聯邦政府和州政府越來越多地支持恢復核工業。