本週操盤筆記：蘋果秋季新品發表會、美8月CPI、歐洲央行利率決策

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-08 21:50

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本週操盤筆記 (0909-0913)

1. 蘋果秋季新品發表會

蘋果 (AAPL-US) 將於本週二 (10) 凌晨一點舉行秋季新品發表會，預料包含 iPhone 16 系列新機在內的產品將陸續亮相，而且萬眾矚目的人工智慧 (AI) 功能 Apple Intelligence 接登場。

高盛認為如果蘋果能在這場發表會上帶來驚喜，可能有助無激勵股價走高。該行預料蘋果今年的發表會可能會帶來四大驚喜：宣布新款 iPhone 漲價、Apple Intelligence 和應用程式 (App) 的發布日期比預期早、新 iPad 發布，以及電信公司促銷活動比預期好。

高盛分析師 Michael Ng 表示：「在我們看來，蘋果近年來在 iPhone 硬體和整個蘋果生態系統上的投資，為消費者提供更多價值，應該有助於 iPhone 漲價。」該行將蘋果目標價從每股 275 美元略微上修至美股 276 美元，上述四個驚喜可能會帶動該股更接近美股 276 美元。

2. 美國 8 月 CPI

美國將於本週四 (12 日) 公布最新消費者物價指數報告，目前市場預估 CPI 年增率略降至 2.6%、核心 CPI 年增率持穩在 7 月的 3.2% 不變，月成長速度也是持平。

由於美國 8 月非農新增就業人數低於預期，此前兩個月的數據均遭下修，雖然失業率出現 5 個月來首降，但降幅不大，美國就業市場疲軟形勢未變，經濟成長擔憂揮之不去。

儘管如此，一些經濟學家認為整體報告來看要比 7 月的好，數據雖令人失望但還未達聯準會 (Fed) 要在本月降息兩碼 (50 個基點) 的程度，因此本週公布的 CPI 報告將是關鍵。

Fed 兩名決策者上週發表談話並釋出鴿派訊號，其中 Fed 三把手、紐約連準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示非農數據替降息打開大門，不過他並未表明是否支持在本月降息兩碼。

與此同時，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 也表示本月啟動降息週期的時機已到，有鑑於就業市場疲軟的情況下，自己對大幅降息保持開放態度。本週 Fed 官員進入靜默期。

3. 歐洲央行利率決策

歐洲央行 (ECB) 將於本週四公布利率決策，市場預估降息一碼。根據上週公布數據，歐元區 GDP 較上季成長 0.2%，低於歐盟統計機構最初報告的 0.3%。雖然貿易和政府支出支撐了成長，但投資仍然拖累了表現，這份報告對 ECB 來說是個壞消息。