美8月非農就業報告憂喜參半 Fed本月降息幅度尚未明朗

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-06 23:12

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美國 8 月非農新增就業人數低於預期，此前兩個月的數據均遭下修，雖然失業率出現 5 個月來首降，但降幅不大，美國就業市場疲軟形勢未變，經濟成長擔憂揮之不去。儘管如此，一些經濟學家認為整體報告來看要比 7 月的好，數據雖令人失望但還未達聯準會 (Fed) 要在本月降息兩碼 (50 個基點) 的程度，還是要取決下周公布的消費者物價指數 (CPI) 報告。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 9 月降息一碼的機率為 51%，降息兩碼的機率為 49%。

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圖：芝商所 FedWatch 工具

新增就業人數回升、失業率下降

美國勞工統計局 (BLS) 周五 (6 日) 公布數據顯示，8 月非農新增就業人數報 14.2 萬人，遠遜經濟學家預期的 16.5 萬人，7 月前值自 11.4 萬人大幅下修至 8.9 萬人，6 月前值也從 20.6 萬人下修至 17.9 萬人，讓三個月平均水準降至 2020 年年中以來新低。

8 月非農新增就業人數報 14.2 萬人，遠遜經濟學家預期。(圖：ZeroHedge)

經下修後 6、7 月就業人數總和比先前少 8.6 萬人，也是連續第四次下修。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，8 月失業率從 7 月觸發「薩姆規則」(Sahm"s Rule) 的 4.3% 降至 4.2%，符合經濟學家預期，為 5 個月來首降。市場分析指出，失業率可能還會更好，但目前不會糟糕的讓 Fed 打算降息兩碼的程度。

8 月失業率從 7 月觸發「薩姆規則」(Sahm"s Rule) 的 4.3% 降至 4.2%，為 5 個月來首降。(圖：ZeroHedge)

與此同時，儘管機構調查結果令人失望，家庭調查卻一次又一次強勁成長，8 月新增就業達到 16.8 萬人。

8 月家庭調查新增就業達到 16.8 萬人。(圖：ZeroHedge)

薪資方面，8 月平均每小時薪資年增率報 3.8%，高於市場預期的 3.7% 與前值 3.6%；8 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，高於市場預期 0.3% 與修正後前值 - 0.1%。

另外，8 月平均每周工時報 34.3 小時，符合預期，略高前值 34.2 小時、勞動參與率報 62.7%，符合市場預期且與前值持平。

有經濟學家認為，雖然許多人看到報告中低於預期的新增就業人數，但要留意的是整體趨勢不是比之前下降而是有所回升。他指出，8 月新增就業人數比 7 月增加、家庭調查中的就業成長也加速，此外失業率下降，還有薪資加速成長，都表示這份報告並不弱。

另有分析認為，8 月數據整體比 7 月有所改善，美國經濟並沒有向市場預期的那樣放緩，未來 12 個月內可能不會有 8 次降息。

就業市場仍不容樂觀

觀察報告細項，8 月就業成長主要由建築業、醫療保健等推動。其中建築業就業人數成長 3.4 萬人位居首位、醫療保健新增 3.1 萬人、社會援助增加 1.3 萬人、政府就業方面已也出現小幅成長。

然而製造業就業明顯惡化，8 月就業人數減少 2.4 萬人，降幅為 3 年來第三高，經濟學家預期僅減少 0.2 萬人。

製造業就業明顯惡化，8 月就業人數減少 2.4 萬人，降幅為 3 年來第三高。(圖：ZeroHedge)

其他主要產業的就業變化不大，包括採礦業、批發貿易、零售貿易、運輸和倉儲、資訊、金融活動、專業和商業服務、休閒和飯店業。

8 月其他主要產業的就業變化不大。(圖：ZeroHedge)

就業市場仍不容樂觀的另一個證據是，就業意欲喪失者 (Discouraged worker)─達到法定就業年齡但不積極尋找工作或長期失業後仍未找到工作但更願意工作的人─以及因為經濟原因而只能找到堅持工作的人比例上升到 7.9%，創 2021 年 10 月以來新高。

9 月降息幅度懸而未決

綜上所述，儘管就業數據令人失望，但還遠不及降息兩碼的恐慌程度。CIBC 經濟學家 Ali Jaffery 認為這份報告中有許多複雜因素，主要還是看今天發言決策者設下的預期，因此降息幅度懸而未決，接下來從談話來找到蛛絲馬跡。

另有分析認為，由於前兩個月非農數據下修，市場可能不會完全消化降息兩碼的可能性，即便薪資增速保持穩定，所以下周的 CPI 報告將成為關鍵。

還有分析師認為，數據下修的確證明美國就業市場疲態，但失業率下降讓人鬆了一口氣。他認為降息一碼或兩碼的觀點都沒有完全令人信服的理由，不過沒有什麼可以阻止周期性推動美元展望更加黯淡，不管降息幾碼，都不會改變這個事實。

貝萊德投資組合經理羅森柏格 (Jeffrey Rosenberg) 則認為，如果 Fed 本月降息兩碼，可能暗示正在採取行動阻止經濟衰退，這項舉動並不會讓投資人感到放心。