《黑神話：悟空》持續爆火 馬斯克發悟空版AI照片

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-09 08:00

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美國億萬富翁馬斯克在個人賬號發文稱讚中國國產遊戲《黑神話：悟空》，還貼出了一張人工智慧（AI）生成的海報圖，將遊戲主角「天命人」的臉換成了自己的臉孔。

據《觀察者網》報導，馬斯克上周五（6 日）在社交平台 X 上寫道：「來自中國的令人印象深刻的 3A 遊戲！似乎莫名熟悉。」

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在馬斯克推文評論區下方，有不少國外網友留言，表達對孫悟空的喜愛，也有網友做了科普，介紹《西遊記》相關知識。

「孫悟空是有史以來最強大、最不可戰勝的虛構角色。所有復仇者聯盟、X 戰警和 DC 的漫畫角色加一起，也打不過他！」

「孫悟空，一個把自由看得高於一切的英雄。」

「這是《西遊記》，是起源於中國唐朝的民間傳說。」

「美猴王，一個自由的靈魂，能力超強又能分辨善惡。他有一根能伸長的棒子，既能降服敵人，也能幫助他穿梭地府。」

還有網友誇讚《黑神話：悟空》，表達對中國遊戲未來發展的期待。

「對吧？最近看到中國開發者的作品品質如此之高，真是令人驚嘆！感覺他們從一些最優秀的開發者那裡汲取了靈感，又加入獨特創意，很期待看到這種趨勢會走向何方！」

「《黑神話：悟空》讓中國進入了 3A 遊戲的版圖。」

VideoGameInsights 遊戲數據網站公布的《黑神話：悟空》銷售數據顯示，截止 9 月 4 日，這款遊戲的銷量已攀升至 1,780 萬份，與上周相比增加近 300 萬，且這個數據不包含 Wegame 和 PS 5 的銷量。