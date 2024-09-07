美就業數據不佳 Fed理事華勒稱需採取行動、不排除支持大幅降息

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-07 00:22

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美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周五 (6 日) 表示，本月啟動降息周期的時機已到，在就業市場進一步疲軟風險不斷上升的情況下，Fed 本月開始降息非常重要，自己對降息規模和速度保持開放態度。

華勒周五在印第安納州聖母大學 (University of Notre Dame) 發表事先準備的講稿中提到，如果經濟數據表明需要更大幅度的降息，則自己會支持。他還提到在 2022 年通膨開始加速時自己曾強烈主張提前升息，如今來看如果合適的話，自己也會支持提前降息。

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華勒表示，在 Fed 的雙重使命中，風險平衡已經轉向就業方面。當前這批數據顯示已不再需要耐心等待，而是需要行動。

華勒談話後，美債兩年期、十年期殖利率續跌。期貨市場定價表明，投資人加大對 Fed 本月降息兩碼 (50 個基點) 的押注，現在預估到今年底前，Fed 至少會降息 100 個基點。

對於本周一連串就業市場數據，華勒認為就業市場僅是繼續走軟並未到惡化程度，因此降息是適當的，自己對降息幅度和規模池開發態度，不過還是要依靠經濟數據決定。

有分析認為，華勒的言論與 Fed 主席鮑爾的立場一致，鮑爾曾警告就業市場放緩是無庸置疑的，還說自己非常不樂見進一步惡化。

至於通膨方面，華勒說薪資成長放緩的方式與 Fed 的 2% 通膨目標一致、核心個人消費支出 (PCE) 物價指數 6 個月的折合年率平均值為 2.6%、3 個月的折合年率平均值為 1.7%，凸顯通膨目前正走在正確的路上。

華勒表示，儘管 Fed 會在本月稍晚的會議上降息，但仍會評估就業和經濟持續成長的情況下謹慎推進貨幣政策，而在通膨穩定的背景下，自己準備好在必要時迅速採取行動支撐經濟。

根據美國公布數據顯示，7 月職位空缺數降至 3 年半低點、裁員人數上升，符合其他就業市場放緩跡象。同日稍早揭曉的 8 月非農新增就業人數僅報 14.2 萬人，遠遜市場預期的 16.4 萬人，不過失業率略降至 4.2%，自 7 月觸發「薩姆規則」的 4.3% 回落。

與此同時，在截至 7 月的過去 12 個月內通膨率上升 2.5%，不過單月數據顯示物價增速明顯放緩。即便經濟學家認為利率處在限制區間，美國經濟仍繼續顯示出令人驚訝的成長態勢。美國今年第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率上修至 3%，經濟學家預估今年美國全年 GDP 增速將達到 2.5%。