美財長葉倫稱就業市場「相當健康」 華爾街看法相左

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-07 03:00

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美國財政部長葉倫周五 (6 日) 表示，8 月非農就業報告證實勞動市場雖然放緩但依然健康，希望就業市場不要進一步疲軟。不過華爾街分析師普遍認為，8 月遜預期的非農報告、再加上前兩個月數據下修，強化就業市場疲軟事實。

她在受訪時說：「通常我們會認為每月 14.2 萬新增就業人數的增幅是非常健康且可持續的步伐，這正是我們希望長期看到的，是的，勞動力市場確實有所放緩，但我仍然認為它非常健康，我認為今天的報告證實了這一點。如果就業成長能穩定在這個水準，我會非常高興，希望並預期這種情況會發生。」

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葉倫還提到，4.2% 的失業率仍處於歷史標準中的較低水準。不過勞動市場有可能進一步放緩，這是一件需要非常仔細觀察的事情。她重申自己的觀點，即消費者支出和投資支出的數據和趨勢仍然穩健。

此外，拜登經濟顧問鮑詩依 (Heather Boushey) 也表示，非農就業報告表明，美國經濟繼續前進。

與此同時，美國前財長薩默斯 (Lawrence Summers) 同日受訪時表示，雖然 8 月的就業報告並非特別糟糕，但根據近期數據趨勢來看，該份報告的確暗示美國經濟健康狀況欠佳，聯準會 (Fed) 在 9 月似乎更接近降息兩碼 (50 個基點)。

薩默斯說，目前自己並不認為美國經濟將陷入衰退，倘若如此 Fed 就會大幅降息，反之，Fed 會在每次的貨幣政策會議上以每次一碼 (25 個基點) 的速度降息。

前兩月數據大幅下修 證實就業市場疲軟

華爾街分析師普遍認為，8 月非農數據不如預期，尤其是前兩個月數據的大幅下修，加強了勞動市場疲軟的認知，但對於 Fed 本月降息的幅度仍處於爭議之中。

Monex 的外匯交易員 Helen Given 表示，8 月的就業報告並不是「明顯的好或壞」，認為 Fed 在 9 月將降息一碼，並且今年剩餘時間不會超過 75 個基點。

有經濟學家認為，雖然許多人看到報告中低於預期的新增就業人數，但要留意的是整體趨勢不是比之前下降而是有所回升。他指出，8 月新增就業人數比 7 月增加、家庭調查中的就業成長也加速，此外失業率下降，還有薪資加速成長，都表示這份報告並不弱。

另有分析認為，8 月數據整體比 7 月有所改善，美國經濟並沒有向市場預期的那樣放緩。CIBC 經濟學家 Ali Jaffery 認為這份報告中有許多複雜因素，主要還是看今天發言決策者設下的預期，因此降息幅度懸而未決，接下來從談話來找到蛛絲馬跡。