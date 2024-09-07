JPR報告：Q2全球GPU出貨量年增16% 輝達市佔率升至20%

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-07 13:07

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根據市場研究機構 Jon Peddie Research (JPR) 最新發布的季度 GPU 出貨量報告，2024 年第二季度全球整體 GPU 出貨量季增 1.8%，而年增高達 16%。

這一數據顯示，2024 年第二季度基於 PC 的 GPU 總出貨量達到 7000 萬個單位。通常情況下，第二季度的 GPU 出貨量會較第一季度有所下降，但今年的增長顯得格外不尋常，因為過去十年的平均水平顯示，第一季度到第二季度的出貨量普遍下降約 7%。報告指出，這一增長並非由於季節性因素所致。

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JPR 總裁 Jon Peddie 表示：「第二季度的出貨量激增令人欣喜，市場在經歷了幾年的波動後，終於開始找到節奏。由於貿易戰、疫情、政治緊張及利率動蕩，市場短時間內難以恢復常態。」

他補充道，GPU 和 CPU 是 PC 市場的前導指標，因為它們在系統組裝時便會被安裝。然而，大多數半導體供應商對下季度的預測平均上調至 7.6%，而上季度的預測則為 - 7.9%。儘管如此，考慮到當前的市場動盪，未來的走勢仍然難以預測。

數據顯示，第二季度所有類型 GPU 的總出貨量年增 16%，其中台式機顯卡的增長率達到 21%，而筆記本電腦顯卡則增長 13%。

在市佔率方面，AMD (AMD-US)在第二季度市占率增加 0.2%，而輝達 (NVDA-US) 則以 2% 增幅領先，市佔率從 18% 上升至 20%。相對而言，英特爾 (INTC-US) 市佔率則下降 2.1 個百分點，從 66% 降至 64%。

在出貨量方面，AMD 增長 3%，英特爾下降 1.4%，輝達則增長了 10%。輝達在其收益報告中確實報告了創紀錄的遊戲收入，顯示出其 GeForce RTX 40 系列 GPU 的需求強勁。

另外，PC CPU 市場也出現顯著變化，季減 4.6%，但年增 10.7%。根據 2024 至 2026 年的預測，GPU 的複合年增長率將達到 4.2%，預計到時出貨量將達到 33 億台。未來五年內，獨立顯示卡（dGPU）在 PC 中的滲透率預計將達到 23%。