連五個月萎縮！美8月ISM製造業指數報47.2 創去年11月以來新低

鉅亨網編譯段智恆綜合外電 2024-09-03 23:40

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美國 8 月製造業景氣連續第五個月萎縮，創下去年 11 月以來新低。雖然在就業情況有所改善的情況下比 7 月略有攀升，但由於工廠訂單和生產放緩速度加快整體仍然低迷。雪上加霜的是，8 月價格指數再次攀升，恢復自去年初以來的增勢，發出停滯性通膨加速訊號。

美國供應管理協會 (ISM) 周二 (3 日) 公布數據顯示，8 月製造業指數雖從 7 月的 46.8 升至 47.2，但仍低於經濟學家預期的 47.5，創去年 11 月以來新低，連續第五個月不及 50 榮枯線。美國製造業占整體經濟的 10.3%。

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8 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 44.6，前值 47.4

生產指數報 44.8，前值 45.9

僱傭指數報 46.0，前值 43.4

供應商交貨指數報 50.5，前值 52.6

存貨指數報 50.3，前值 44.5

客戶端存貨指數報 48.4，前值 45.8

價格指數報 54.0，前值 52.9

未完成訂單指數報 43.6，前值 41.7

出口訂單指數報 48.6，前值 49.0

原物料進口指數報 49.6，前值 48.6

圖：ISM

8 月各項指數對整體製造業指數的貢獻。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，8 月新訂單指數降至 44.6，寫下 15 個月新低，顯示訂單量正在萎縮；生產指數也從 7 月的 45.9 進一步萎縮至 44.8，創 2020 年 5 月以來新低；出口訂單數量降至 48.6，是今年年初以來最快萎縮速度。

8 月新訂單指數降至 44.6，寫下 15 個月新低。(圖：ZeroHedge)

8 月未完成訂單指數報 43.6，表現依然疲弱。製造業訂單下降和未完成訂單持續減少勢生產的不利因素，表明製造業處境艱難。雖然僱傭指數從 7 月的 43.4 升至 44.8 略顯改善，但仍是第三個月低於 50 榮枯線下。

有分析指出，借貸成本上升以及 11 月美國總統大選的不確定性讓一些企業延後資本支出和招聘，不過聯準會 (Fed) 預料在本月稍晚時候開始降息，應該會帶來一些緩解。

值得注意的是，8 月價格指數進一步升至 54.0，創下 3 個月新高，恢復自 2023 年初以來的漲勢，發出停滯性通膨加速訊號。過去該指數都在下滑，然而今年以來每一個月都在上升。分析認為，價格指數攀升意味著商品通縮可能已經走到盡頭，但或許不會對正在放緩的通膨產生實質影響。

8 月價格指數再次攀升，恢復自去年初以來的增勢，發出停滯性通膨加速訊號。(圖：ZeroHedge)

雖然報告中大多數據都處在嚴重的萎縮區間，但 8 月存貨指數自 44.5 升至 50.3，透露製造業客戶庫存水準管理良好。這項指數自去年年底以來每個月都在減少。

8 月製造業 PMI 終值進一步跌至 47.9 衰退警鐘響起

8 月製造業 PMI 降至 47.9，不及預期。(圖：ZeroHedge)

標普全球 (S&P Global) 同日公布的 8 月採購經理人指數 (PMI) 終值降至 47.9，低於經濟學家預期與初值的 48.0，遠不及 7 月前值 49.6。市場評論稱，若 ISM 報告是壞消息，這次的製造業 PMI 根本就是末日。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，製造業 PMI 終值進一步下滑顯示製造業越來越拖累第三季美國經濟成長，而且根據前瞻指標，這種拖累幅度可能會在未來幾個月加大。

Williamson 指出，銷售低於預期導致倉庫堆滿未售出的庫存，而新訂單的缺乏促使製造業自今年 1 月以來首次減產。另外由於擔心產能過剩，生產商也在今年首次裁員並減少購買原物料。

雖然原物料需求下降減輕供應鏈的壓力，但不斷上漲的薪資和高昂的運費仍被廣泛指出是推高投入成本的因素，投入成本目前正以去年 4 月以來的最快速度上升。