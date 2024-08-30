美7月核心PCE增速溫和 奠定Fed下月降息基礎

鉅亨網編譯段智恆綜合外電 2024-08-30 22:52

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美國聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標 7 月增速溫和、個人支出也有所增加，不僅強化決策者 9 月開始降息的計畫，也透露美國經濟在第三季初仍處在更加穩固的基礎上，淡化衰退擔憂與降息兩碼 (50 個基點) 的可能。

具體來看，美國商務部周五 (30 日) 公布 7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年升 2.5%，略低市場預期的 2.6% 且與前值持平；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，略高於前值 0.1%。

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Fed 青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 7 月核心 PCE 年增 2.6%，略低市場預期的 2.7%，不過與前值持平；按月來看成長 0.2%，符合市場預期並與前值持平。另外 3 個月 PCE 物價指數折合年率成長 1.7%，為今年以來最低。

美 7 月 PCE、核心 PCE 增速溫和，基本符合預期。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，不包括住房和能源的超級核心 PCE 物價指數月增 0.2%，創下 3 個月以來新高，連續第 51 個月成長，推動年增率升至 3.25%，雖然寫下 3 年來新低，但仍然居高不下。

不包括住房和能源的超級核心 PCE 物價指數月增 0.2%，創下 3 個月以來新高。(圖：ZeroHedge)

7 月超級核心 PCE 物價指數連續第 51 周上漲。(圖：ZeroHedge)

收入跟不上支出 儲蓄率跌至 2008 年以來次低

同日公布的另一份數據顯示，美國 7 月個人支出月增 0.5%，符合市場預期，不過高於前值 0.3%，而經通膨調整後月增率報 0.4%，高於市場預期的 0.2%，也高於修正後 0.3% ；7 月個人收入月增率從 5 月的 0.2% 升至 0.3%，高於市場預期的 0.2%，連續第二個月幾乎沒有成長。

美 7 月消費者收入跟不上支出。(圖：ZeroHedge)

此外，美國 7 月儲蓄率降至 2.9%，遠低 6 月的 3.1%，不僅是自新冠疫情以來首次降至 3% 以下，也是 2008 年以來次低。有分析指出，儲蓄率是在政府連續 8 個月增加補貼背景下調查，倘若沒有整府補帖，儲蓄率會飆升得更高。換言之，消費者現在被掏空了，但通膨仍沒有大幅下降。

美國 7 月儲蓄率降至 2.9%，不僅是自新冠疫情以來首次降至 3% 以下，也是 2008 年以來次低。(圖：ZeroHedge)

整體來看，儘管消費者在 7 月的支出有所增加，但收入成長卻更不上，而且儲蓄率還放緩，消費者未來支出的持久性不免讓人質疑。

而這份報告也支持這樣一個觀點，即現在是開始鬆綁貨幣政策的時候了。就業市場、通膨率雙雙降溫，這也解釋 Fed 主席鮑爾先前在全球央行年會上表示「降息時機已到」，可能就在下個月。

KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 認為，報告證實通膨正在降溫，同時也擺脫今年年初再度抬頭的態勢，確實是個好消息，而接下來所有人的目光將聚焦在就業市場的變化。

另有分析認為，7 月的支出、收入和通膨數據與預期一致或略優於預期，這可能會重新引發『金髮姑娘』經濟的討論，但報告的細節顯示，經濟活動正在降溫，收入和支出可能在今年下半年出現更明顯的放緩。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 9 月降息 1 碼的機率為 67.5%、降息 2 碼的機率為 32.5%；市場預估接下來的 11、12 月會議上連續降息 1 碼的可能性偏高。