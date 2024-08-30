〈美股早盤〉美7月PCE報喜 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-30 21:39

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美股主要指數周五 (30 日) 開高，此前美國重磅通膨報告再度證實物價壓力正在降溫，鞏固對聯準會(Fed)9 月降息的押注。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 130 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲逾 2%。

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美股開盤前主要指數期貨走高，標普 500 指數有望彌補本周的跌幅，有望實現連續第四個月上漲，美股有望實現自 2021 年以來最長單月漲幅。交換利率交易員預測，今年年底前 Fed 將降息約 100 個基點，意味著雖然可能會大幅降息，但不一定在 9 月。美國公債價格幾乎沒有變動、美元匯率出現波動，走向今年迄今最糟糕的一個月。

根據美國商務部公布數據，7 月剔除波動較大的食品和能源的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.2%，符合經濟學家預期而且也與 6 月增速持平。值得注意的是，3 個月 PCE 物價指數折合年率成長 1.7%，創下今年以來新低。

Key Wealth 分析師 Tim McDonough 表示：「 7 月個人消費支出對 Fed 有利，替 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 提供了進一步支撐。隨著 Fed 將注意力從通膨轉移到勞動力市場，所有人的目光都將集中在 8 月的就業報告。」

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示：「個人消費支出不會讓人意外。通貨膨脹看起來仍然受到控制，這對經濟和投資者來說是個好消息，因為他們預期利率會下降。」這次的報告支持了這樣一種觀點，即現在是時候開始放鬆貨幣政策的限制性，儘管經通膨因素調整後的消費者支出較上月加速成長。

CIBC Private Wealth US 分析師 Gary Pzegeo 表示：「今天的個人消費支出報告顯示核心個人消費通膨溫和上升，不應改變鮑爾上周所說的 Fed 的前進方向。然而這些數據並不支持那些呼籲 Fed 更大幅度降息的人。在這一點上，Fed 需要看到另一個月的就業數據出現實質疲軟，才能支持大規模降息。 」

利率交換交易顯示，交易員認為 Fed 在 9 月的下一次政策會議上將基準利率下調 2 碼 (25 個基點) 的可能性為 20%，而數據公布前的可能性約為 24%。在 2024 年剩下的時間裡，這些合約意味著總共有 97 個基點的降息幅度。

巴克萊策略師說，美股可能會再次受益於良好的經濟數據，這是本輪漲勢進一步擴大至科技股以外的必要條件。由 Emmanuel Cau 領導的研究小組表示，下周公布的美國單月就業數據將是證實或駁斥經濟衰退擔憂的風向標。

研究小組在報告中寫道:「如果這是一份糟糕的報告，鑑於股市反彈後的水準，毫無疑問股市將做出糟糕的反應。另一方面，好於預期的數據將在短期內有助於緩解對經濟衰退的擔憂，並可能對股市有利。」策略師們還提到，人工智慧 (AI) 的成長軌跡很有吸引力，估值也有所改善。

美銀引述 EPFR Global 數據的報告稱，截至 8 月 28 日的一周，現金資金流入約 245 億美元，為連續第四周增加。數據顯示，約 207 億美元流入債券基金，137 億美元流入股市。美國股市連續第九周增加，達 58 億美元。

截至台北時間周五（30 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.95%，至每股 118.71 美元

輝達本季 (第三季) 財測未能讓投資人滿意後，該股前一交易日大跌 6.38%。但華爾街似乎不擔心，一致認為這是買進良機。美國銀行分析師 Vivek Arya 重申其對輝達「買入」評等，稱該股為「最佳產業選擇」，並將其目標價從每股 150 美元上調至每股 165 美元。

摩根大通表示，Blackwell 延期出貨兩個月不會對該公司 2024 年和 2025 年的預期營收狀況產生負面影響，重申其「增持」評等，並將其目標價從每股 115 美元上調至每股 155 美元。

戴爾 (DELL-US) 早盤股價上漲 0.98%，至每股 111.82 美元

戴爾第二季營收成長 9% 至 250 億美元，優於市場預期的 245 億美元；不計部分項目的每股獲利報 1.89 美元，也優於市場預期的 1.71 美元。第二財人工智慧 (AI) 優化伺服器的訂單為 32 億美元，高於上一季的 26 億美元。戴爾營運長 Jeff Clarke 在聲明中表示，該設備的銷售積壓訂單價值為 38 億美元，而即將達成的交易額是這個數字的「數倍」。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 5.00%，至每股 21.14 美元

知情人士透露，英特爾正在與投資銀行家合作，以幫助公司渡過 56 年歷史中最困難的時期。該公司正在討論各種方案，包括分拆產品設計和製造業務，以及可能取消哪些工廠項目。據悉，摩根士丹利和高盛在就各種方案向英特爾提供建議，也可能包括潛在的併購，各項方案預估在 9 月的董事會會議上提出。

今日關鍵經濟數據：