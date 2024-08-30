〈快訊〉美7月PCE年升2.5%略低預期 美股主要指數期貨走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-30 20:44

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美國商務部周五 (30 日) 公布數據顯示，7 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.5%，略低市場預期的 2.6% 且與前值持平；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，略高於前值 0.1%。

聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 7 月核心 PCE 年增 2.6%，略低市場預期的 2.7%，不過與前值持平；按月來看成長 0.2%，符合市場預期並與前值持平。

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數據顯示，美國通膨以溫和的速度上升，消費者支出保持堅挺，表明決策者到目前為止能夠在不給消費者帶來太大痛苦的情況下抑制物價壓力。