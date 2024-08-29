美國第二季GDP、PCE超預期上修 鞏固Fed九月小幅降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-29 20:51

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美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (29 日) 公布數據顯示，美國第二季經濟成長速度比先前預期更強，反映出此次消費者支出上修的影響，一定程度上緩解市場衰退擔憂。美國經濟仍展現韌性，再加上上周初領失業金人數超預期下滑，進一步鞏固聯準會(Fed)9 月僅小幅降息預期。

具體來看，美國今年第二季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值報 3%，優於市場預期與初值的 2.8%。

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美國第二季 GDP 上修至 3%，優於市場預期與初值。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，除了個人消費外，其他所有 GDP 組成方面均有下修。個人消費支出對 GDP 貢獻從最初預估的 1.57% 上修至 1.95%；固定投資自初值的 0.53% 小幅下調至 0.64%；私人庫存變動也從 0.82% 下調至 0.78%；淨貿易從最初的 - 0.71% 下修至 - 0.77%；政府貢獻也從 0.53% 下調至 0.46%。

根據 BEA 報告，除了個人消費外，其他所有 GDP 組成方面均有下修。(圖：ZeroHedge)

第二季 GDP 增速上修至 3%，超過市場預期與初值的 2.8%，幾乎是今年第一機 GDP 增速 1.4% 的一倍多，這完全是由個人消費激增推動。

消費者支出上修 Fed 降息路線可能保守

Fed 最為留意的個人消費支出 (PCE) 物價指數第二季季增年率自初值的 2.3% 上修至 2.9%，高於市場預期的 2.2%，而不含食品和能源的第二季核心 PCE 物價指數季增年率修正值報 2.8%，略低於市場預期與初值的 2.9%。

美第二季 PCE 物價指數上修至 2.9%。(圖：ZeroHedge)

第二季消費支出上修反映服務和商品的成長。在服務業中，增加的主要貢獻者是保健、住房和公用事業以及娛樂服務。在商品方面，對成長貢獻最大的是汽油和其他能源商品、家具和耐用家用設備，以及娛樂用品和車輛。

第二季 GDP 上修主要反映了消費者支出、私人庫存投資和商業投資的成長。(圖：ZeroHedge)

有分析指出，鑑於意外強勁的消費支出數據，以及同日稍早公布的初領失業金人數持續下降，9 月不太可能會降息 2 碼 (50 個基點)。

瑞銀 (UBS) 交易員 Simon Penn 評論道，儘管市場預估今年年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 剩餘 3 次會議將降息 100 個基點，但經濟可能只需要 50 個基點就能將政策重新調整到合適的立場。Fed 今年可能只會降息 75 個基點，以避免引發市場不安並確保其走在成長曲線前端。

Penn 也表示，雖然第二季 GDP 的向上修正可能有些過時，早在 6 月份 FOMC 就表示，美國經濟足夠強勁，可以將點陣圖從降息 75 個基點改為 25 個基點。

瑞銀的結論是，美國經濟已經放緩，但還沒到 Fed 應該非常擔心的程度。Fed 今年可能會降息太多 (亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克等成員正在談論這一擔憂)，但這意味著明年的降息幅度會更小。另外殖利率應該會更高，而且殖利率曲線應該會變得更陡。