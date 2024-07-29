32小時央行大戰籠罩市場 交易員繃緊神經

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:22

超級央行周揭開序幕，美、日、英三大央行將在周三與周四陸續公布利率，32 個小時將決定全球貨幣政策走向，交易員努力探究日本央行是否會升息，以及聯準會 (Fed) 和英國央行將於何時降息與降息多少。

主要經濟體馳發出相互矛盾訊號，讓市場劇烈波動，本周一開始投資人就迫切希望獲得全球貨幣政策路徑的答案。

這關係到日元和英鎊近期的飆升，以及短期美債殖利率的下降。由於政策和經濟成長前景不明朗，多個市場在上周結束時顯得惶恐不安。

新加坡 Maybank Securities Pte. 機構股票銷售交易主管 Wong Kok Hoong 表示，「本週將更加有趣，也許會更累。」

以下是超級央行周的交易指南：

●日本央行

周三將公布利率決議和前景展望報告。日本央行多年來很少調整利率，因此市場對其將採取什麼行動存在不確定性。

日本央行行長植田和男創下在會議前不發表評論的紀錄，而日本最新的經濟數據顯示通膨加速，但消費者支出疲軟。

升息的預期使日元上週急速走高。自 7 月 11 日以來，日圓兌美元匯率已上漲了約 5%，部分原因是日本當局疑似干預拉抬處於 38 年低點的日元。上週選擇權交易員對升息的押注，從低於 40% 激增至接近 90%。

植田和男不作為將使日元多頭處於弱勢，尤其是如果大幅削減購債規模的預期也令人失望的話。但是，若聯準會本週採取任何行動，加速美國在未來幾個月內降息的希望，那麼日元空頭就會受到威脅。

盛寶資本市場 (Saxo Capital Markets) 外匯策略主管 Charu Chanana 表示，「我仍然站在日元空頭陣營，儘管在本週行情中存在巨大的雙向風險。畢竟對於本質上偏向鴿派的央行，期待他們同時升息和調整購債規模，似乎有些勉強。」

●美國聯準會

台灣時間週四凌晨 2 點，將公佈利率決議。半小時後鮑爾將召開記者會，投資人可從會議與鮑爾談話尋找 9 月降息的可能性。

若 Fed 真的發出 9 月息的訊號，將與多數經濟學家觀點一致，他們完全認為今年至少會有兩次 25 個基點的降息，聯準會的基準利率目前在 5.25% 至 5.5% 之間。

然而，美國股市卻有些搖搖欲墜，部分原因是幾份企業財報引發了市場對消費者實力的懷疑。標普 500 指數先前創下了 2007 年全球金融危機爆發以來未曾出現 2% 跌幅的最長時間紀錄，但這項紀錄在上週三結束了。

看看波動率市場就知道本週對交易員有多重要。本週也將發布美國就業報告，以及 Meta Platforms、微軟和蘋果等公司的業績報告。

●英國央行

週四將公布利率政策，市場對於英國央行是否會在疫後首度降息，看法分歧。

雖然英國通膨率已從一年前的兩位數降至央行 2% 的目標，失業率也有所上升，但服務業的物價成長仍處高點，經濟也從小幅衰退中反彈。

此外，4 月最低工資調高 10%，工黨新政府計畫在調高最低工資的同時，為多達 500 萬名公部門員工提供高於通膨的加薪，這些都為物價帶來上漲風險。

自 7 月大選以來，貨幣政策委員會中的三位鷹派提出了反對寬鬆的理由；兩名鴿派中只有一人提出了相反的論點。